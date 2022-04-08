282 ailenin gözü yolda, kulağı müjdede

OĞUZHAN GÜLTEKİN ANKARA

Acılı ailelerden oğlu Aziz için nöbet tutan anne Güzide Demir, “Bir Ramazana daha buruk girdik. Allah kısmet ederse bu bayram o bayram olsun istiyorum. Kaç bayram geçti evlatsız, hiçbiri bayram gibi değildi. Hepimizin yüreği yanıyor. Benim bayramım evladıma kavuştuğum gündür. Evlatlarımız gelmeden buradan gitmeyeceğiz. Bize bunu yaşatanlara hakkımızı helal etmiyoruz. Yaşama sevincimizi elimizden aldılar. Her gün gözümüz yollarda. Evlatlarımız geldi gelecek diye bekliyoruz. İnşallah herkes evladına kavuşur. Oğlum sen de gel artık. Bitsin bu hasret, o hainlerden korkma devletimize teslim ol. Bizi burada yalnız bırakmayan devletimiz sana da kol kanat gerer” dedi.

‘İki yakanız birleşmesin’

Acılı annelerden Sevgi Çağmar da oğluna seslendi: “Kokusuna hasret kaldığım, seni almadan buradan gitmeyeceğim. Eli kalem tutan oğlumun beynini zehirleyip dağa kaçırdılar. Hiç uğruna geleceği karardı yavrumun. Bunu yapanlar inşallah gün yüzü görmesin. Burada yaz-kış, kar-çamur, bayram demeden bekleyen herkes yıllardır evlatlarıma hasret yaşıyor, acı çekiyor. Bizim evlatlarımız fare gibi deliklerde yaşarken onları o yola gönderen vatan hainleri gününü gün ediyor. Çocukları da ülke ülke geziyor, herşeyin en iyisini en güzelini yiyor içiyor. İnşallah iki yakaları bir araya gelmez. Bize bu acıyı çektirmeye kimsenin hakkı yoktu. Oğlum gel artık. Sen oralarda perişan biz buralarda perişan. Aç mısın, tok musun, geceleri rahat uyuyor musun bilmiyorum. Kaç gel artık. Burada kimse sana kötü davranmayacak.”