28.10.2022 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN





وَهُوَ اللّٰهُ فِي السَّمٰوَاتِ وَفِي الْاَرْضِؕ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ



Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

"O, göklerde ve yerde tek Allah’tır.



Gizlinizi açığınızı bilir, neyi yapıp ettiğinizi de bilir."



(En'âm Suresi - 3) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



TEFSİRİ:



Allah, göklerin de yerin de mutlak hâkimi, yaratıcısı ve yöneticisidir. O, hem ilâhtır hem de rabdir; yani her şeyi yapıp yönettiği gibi bütün evren ve evrendekiler O’nun yasalarına boyun eğer, bu suretle farkında olarak veya olmayarak O’na kulluk ve itaat eder; aslında inkâr edenler bile O’nun yasalarının dışına çıkamazlar. İlm-i ilâhîsi ile de O her şeyi kuşattığı gibi, –bilmeli ve dikkatli olmalıyız ki– bizim gizlimizi açığımızı, ne yapıp ne ettiğimizi de hep bilmektedir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 2 Sayfa: 374







ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)



كَفي بِالمرْءِ إِثْماً أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يقُوتُ



“Geçimini sağlaması gerekenleri ihmâl etmek, insana günah olarak yeter.”



(Ebû Dâvûd, Zekât 45)







