2.800 Rakımda Kar Esareti: Ekipler Zamanla Yarıştı!

Türkiye’nin en yüksek rakımlı kayak merkezlerinden biri olan Merga Bütan, kışın tüm zorluklarını ve güzelliklerini aynı anda yaşıyor. Bugün sabah saatlerinde, kent merkezine yaklaşık 12 kilometre mesafede bulunan kayak merkezine gitmek üzere yola çıkan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli ile Gençlik Kampı ekibi, doğa şartlarının engeline takıldı.

Tipi Yolu Kapatınca Mahsur Kaldılar

Aniden bastıran ve görüş mesafesini yer yer sıfıra indiren yoğun kar yağışı ve fırtına, ulaşımı tamamen durdurdu. 2 bin 800 rakımlı zirve yolunda araçlarıyla mahsur kalan personel, durumu vakit kaybetmeden Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele birimlerine bildirdi. Bölgenin yüksek rakımı ve fırtınanın şiddeti, operasyonun zorlu geçeceğinin sinyallerini verdi.

Kar Kaplanlarından Hızlı Müdahale

İhbar üzerine harekete geçen İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, iş makineleriyle birlikte hızla bölgeye sevk edildi. "Kar kaplanları" olarak bilinen ekipler, tipi nedeniyle sürekli kapanan yolda hummalı bir çalışma yürüterek kar kütlelerini temizledi. Kısa sürede açılan koridor sayesinde mahsur kalan personel, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan güvenli bölgeye tahliye edildi ve görev yerlerine ulaştırıldı.

Kritik Uyarı: "Fırtına Devam Ediyor"

Kurtarma operasyonunun ardından yetkililerden önemli uyarılar geldi. Fırtınanın bölgede etkisini sürdürdüğünü belirten yetkililer;

Yolun yer yer tekrar kapanma riskinin bulunduğunu,

Sürücülerin zincir, çekme halatı ve kış ekipmanları olmadan yola çıkmaması gerektiğini,

Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde hava durumunun anlık değişim gösterebileceğini vurguladı.

Hakkari İl Özel İdaresi ekiplerinin, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların mağdur olmaması için bölgedeki nöbeti aralıksız devam ediyor.