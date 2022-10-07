'28 Şubat’ta neredeydin sayın Kılıçdaroğlu'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından sonra CHP’nin başörtüsü serbestliği ile ilgili TBMM’ye bir kanun teklifi vermesinin ardından tepkiler sürüyor.

TBMM’deki grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, “Kadınların inançlarını istismar ettiğiniz yeter” dedi ve grup toplantısının ardından kanun teklifini Meclis’e sunacaklarını söyledi.

Daha sonra, kamuda başörtüsü serbestliğini içeren yasa teklifi, parti tarafından TBMM Başkanlığı’na sunuldu.. Bu haberi ilk görünce evet tıpkı sizler gibi bende “Güler misin, ağlar mısın” sözünü söylemek zorunda kaldım.. Yahu bizler başörtülü akrabalarımız, dostlarımızla Beyazıt Meydanlarında eylemlere katılıp o zamanlar polisten cop yediğimizde bu arkadaşların esamesi okunmuyordu.. Şimdi çıkmışlar sırf oy uğruna istismarın dibine vuruyorlar.. Allah aşkına bu denli açıklamalara itibar eden hâlâ insan kaldı mı aramızda? Yahu 28 Şubat dönemi yaşadık.. İkna odaları yaşadık... Üniversite önlerinde ablalarımız, kardeşlerimiz hüngür hüngür ağlatıldı... Bu zihniyet değil miydi o zamanlar, her tarafa başörtülü giremez diyenler.. Şimdi ne oldu da “helalleşme” ayağı adı altında tüm istismarın kendilerinin hakkı gibi davranmalarına bir akl-ı selim cevap vermiyor mu? Bu nasıl bir kafadır, bu nasıl bir mantıktır!

Yahu Kılıçdaroğlu ve zihniyetindeki tüm insanlar bugün nasıl şirin gözükmek istiyorlarsa, geçmişin çirkin yüzlerinin arasında kaldıklarını asla bu milletin zihninden silemez.. Umarım bu yalan dolan görüntülere aklı başında Müslümanlar itibar etmez! Umarım...