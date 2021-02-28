28 Şubat'ın medya tetikçileri Uğur Dündar ve Fatih Altaylı sessizliğe gömüldü

28 Şubat postmodern askeri darbesinin 24. yıldönümünde, vesayetçilere tepki yağarken, medya tetikçileri ise sessizliğe büründü.

Cuma Namazı kılan öğrencileri fişleyen Uğur Dündar!

İnançları gereği Cuma Namazı kılan öğrencileri fişleyerek, gençlerin namaz kılmasını 'skandal' şeklinde servis eden Uğur Dündar'a bugün sosyal medyada, zihinlere kazınan o görüntülerle birlikte tepki yağdı. Dündar ise, kendisine tepki gösteren duyarlı Müslümanları 'trol'lükle suçlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bugün yalan ve iftiralarla saldıran trollere karşı yanımda yer alan değerli sosyal medya dostlarımın dik duruşlarına ve unutulmaz desteklerine çok teşekkür ederim. Bana büyük ödül verdiniz. Varolun."

Popülaritesini kullanan bir 'yazar'a sığınacak kadar zavallılaştı

28 Şubat'taki Sözcü Gazetesi'nde yer alan köşesinde, kendisinin popülerliği üzerinden ismini kullanarak kitap yazan bir 'yazar'ın ilgisine muhtaç olacak kadar zavallılaşan Dündar, Anadolu'nun Uğur'u başlığı ile bir yazı kaleme aldı. Yazsını aralıklarla birkaç kez sosyal medyasından paylaşan Sözcü yazarı, 'Kapak olsun' ifadesini kullandı.



Köşesinden pislik akıtan Altaylı istirahatte!

Türkiye'nin karanlık günlerinde pislik akıttığı köşesinden Başörtülü Müslümanlara küfür edecek kadar alçaklaşan Fatih Altaylı ise bugünü istirahatle geçirdi.