28 Şubat’ın bir hedefi de Akit’ti

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Müslümanların üzerine karabasan gibi çöken 28 Şubatçıların bir başka ayağında ise gazetemiz Akit’i bitirme planı vardı. 28 Şubat sürecinde illegal bir şekilde kurulan Batı Çalışma Grubu benzeri bir yapılanma olan Cumhuriyet Çalışma Grubu’nun hazırladığı eylem raporunda, gazetemizin çalışamaz hale getirilebilmesi için yapılacak eylemler sıralanıyordu. Hakk’ın ve hakikatin gür sesini susturmak için çırpınan darbecilerin, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanlığı’na sunduğu sözde raporunda, gazetemizle mücadele için legal ve illegal yollara başvurulmasının planlandığı yer alıyordu. Legal faaliyetler başlığı altında Akit’in yönetici ve yazarlarının ailevi yaşantılarının teknik takibe alınarak araştırılması, yazarların özel hayatları ile ilgili mahremiyetlerinin başka gazetelerde yayınlatılması, gazetenin aleyhinde sürekli ve yoğun bir şekilde tazminat davalarının açılması ve böylece gazetenin ekonomik sıkıntıya sokularak çalışamaz hale getirilmesi gibi eylemler bulunurken, illegal faaliyetler başlığı altında ise, gazete baskı tesislerinin ve dağıtım araçlarının kundaklanması, dağıtım elemanlarının darp edilip tehdit edilmesi gibi korkunç planlar da yer alıyor. Yine o dönem çetecilikten yargılanıp 208 yıl hapsi istenen Kasım Gençyılmaz’a iftira ettirilmek suretiyle merhum Hasan Karakaya ile Hasan Hüseyin Maden apar topar gözaltına alınıp Ankara’ya götürüldü. Cinayet sanığı Kasım Gençyılmaz adlı bir çeteciye, Akit yazarlarına iftira atması karşılığında cezasının indirileceği söylendi. Çeteci Gençyılmaz da “Akit’te çalışan Hasan adlı birinin, kendisini kiralık katil olarak tutmak istediği” iftirasında bulundu. Cumhuriyet Çalışma Grubu’nun eylem planında istenildiği gibi yazarlara iftira atılmış ve apar topar gözaltına alınmaları sağlanmıştı.