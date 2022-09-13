28 Şubatçıların asıl hastalığı ikiyüzlülük!

YAVUZ SELİM İSTANBUL

Türkiye’de kendisini imtiyazlı sınıf olarak gören laikçi cenah, darbeciliği tescillenmiş cuntacıları için bile adaleti askıya alma girişiminde bulunabiliyor. 28 Şubatçı Aydan Erol’a eski tarihte kanser teşhisi konulmasını yeni gibi lanse edip tahliye çağrıları yapanlar, 28 Şubat sürecinde cezalandırılan alnı secdeli insanların hastalık feryatlarını yıllardır görmüyor, duymuyor, konuşmuyor.

1 yıldır her gün sızlanıyorlar

28 Şubat davasında cezaları onandığı günden bu yana “yaşlıyız” diye feveran eden cuntacı paşalar şimdi de hastalık bahanesiyle adaletten kaçmaya çalışıyor. Darbe yargılamasında ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Çevik Bir’in tahliye edilmesinin ardından emekli amiral Aydan Erol’un bir dönem kanser hastası olması üzerine “vicdani boyutu geçti bu artık hayati sorun” diyen darbeci yandaşları, 28 Şubat sürecinde cezaevlerine doldurulan kanser, demans, epilepsi ve kalp gibi ağır hastalıkların pençesindeki mazlumlara yıllardır kulak tıkıyor.

Üstelik fondaş medyada darbeci Aydan Erol, kansere yeni yakalanmış gibi algı oluşturuluyor. Oğlu Burak Erol, babasının cezaevine girmeden önce ağız içi kanseri olduğunu söylüyor. Erol, babasının hapishaneye girdiğinde kanseri tamamen atlatmış olduğunu itiraf ederek, “İstanbul Çam ve Sakura Hastanesi’nde tedaviye başlandı. Ancak bu süreç hapishaneye git gel sürdürülemez” sözlerini sarf ediyor.

Sizin hastalığınız ikiyüzlülüğünüz

“Samimiyetsizlik” hastalığına tutulan darbe sevicilerin zindanlara doldurduğu hükümlülerden Şeyhmus Alpsoy hem kolon kanseri, hem bel fıtığı olmasına rağmen tahliyesi hiçbir zaman gündeme gelmedi. Kolon kanseri Şeyhmus Alpsoy %79 engellilik raporu bulunmasına ve cezaevindeyken 4 defa ameliyat geçirmesine rağmen zindanda tutulmaya devam edildi.

28 Şubat zalimlerinin hüküm sürdüğü 2000 yılında Hizbullah davasından zindana atılan 74 yaşındaki Mehmet Emin Alpsoy parkinson, hepatit-b, böbrek kisti, bel fıtığı hastası. 22 yıldır demir parmaklıklar arkasında tutulan baba-oğul Alpsoy’ların sesi, sadece 1 yıldır hapiste olan 28 Şubatçı zalimler kadar çıkmadı.

Bir diğer mazlum Hamit Çöklü, 1999’da atıldığı hapishanede kalp kapak ve iskemik kalp hastalığına yakalandı. 64 yaşına giren Çöklü’nün engellilik hali % 65 ve kendisine engelli aylığı bile ödeniyor. Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nde hayatta kalma mücadelesi veren Hamit Çöklü, cezaevindeyken 2011 yılında kalp krizi geçirdi ve by-pass ameliyatı oldu. Ama 28 Şubatçı zorbalar için istenen adalet, onlardan esirgendiği için on yıllardır zindanda çürüyor.

Hizbullah hükümlülerinden Mehmet Sıddık Durgun, tahliye edilen darbeci Çevik Bir gibi demans hastası ama tahliye edilmiyor. Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Sıddık Durgun, Adli Tıp Kurumu’ndan “cezaevinde kalamaz” raporu beklemeye devam ediyor.

Suçsuz yere atıldığı hapishanede 28 Şubat sürecinde müebbet hapis cezasına çarptırılan Sivas Davası mazlumlarından Faruk Belkavli ağır epilepsi hastası, Kayseri 1 Nolu T Tipi Cezaevi’nde neredeyse her gün sara krizi geçiriyor, 45 kiloya kadar düştü ama 28 Şubat zihniyeti “Yetmez, daha da ceza yatsın” diyerek ona da gün yüzü göstermiyor. 29 yıldır zindanda tutulan Belkavli’nin ahını almaktan çekinmeyen darbeci şeytanlar, onunla aynı akıbete düşerek müebbet hapis cezasıyla hapsi boyladılar ve “hastayız, bizi tahliye edin” diye sızlanıyorlar.