28 Şubatçılar FETÖ’cülerin önlerini açmaya çalıştılar

Buğra Kardan

Aradan geçen 24 yıla rağmen 28 Şubat sürecinde yaşanan hadiseler hafızalardaki tazeliğini koruyor. Sürecin mağdurlarından eski Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Erol Mehmet Yarar, Yeni Akit’e dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ayrımcılık yapılmıştı

Yarar, 28 Şubat darbesinin büyük sıkıntılara yol açtığını dile getirdi. Yarar, “1990’larda sermaye renklere ayrılmıştı. ‘Yeşil sermaye’ kavramı ortaya atılmıştı. Tahammülsüzlük söz konusuydu. Zira Anadolu sermayesinin güçlenip büyümesi tekelcileri rahatsız etmişti” diye konuştu.

Başvurumuza yanıt verilmedi

28 Şubatçıların yatırımlara balta vurduklarını kaydeden Yarar, “1997’de ‘Ordudan ambargo’ manşetleri atıldı. Kara listeler hazırlandı, fişlemeler yapıldı. Üyelerimizin askeri ihalelere sokulmaması için tebliğler yayınlandı. Reklam şirketleri tarafından karalama kampanyaları başlatıldı, arkadaşlarımız yaftalandı. Biz olan bitenleri araştırdık. Sorduk soruşturduk. Mahkemeye de başvurduk. Ne yazık ki başvurumuza cevap alamadık” şeklinde konuştu.

Baskılarla karşılaştık

Sözlerinden ötürü yargılandığını hatırlatan Yarar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Genelkurmay 2’nci Başkanı Orgeneral Çevik Bir’in savcılara verdiği talimatla hakkımda dava açıldı. Devlet Güvenlik Mahkemesi’ne (DGM) çıktım. Fikirlerimden, cümlelerimden ötürü 25 yıl hapsim talep edildi. 312’nci maddeden ve Anayasa’yı zorla değiştirmeye teşebbüsten yargılandım. Dernekler ile vakıflarda dillendirdiğim görüşler, gazete kupürleri aleyhime delil olarak kullanıldı. Üyelerimiz baskılarla karşı karşıya kaldı. Arkadaşlarımıza ‘Teşviklerden yararlanamazsınız’, ‘İhalelere giremezsiniz’ gibi tehditler savuruldu. Bir firmamızın yöneticilerinin evlerine operasyon yapıldığını, hanelerine saat 02.00’da girilip dolaplarının ve çekmecelerinin didik didik edildiğini ise hiç unutmam.”

Kritik tespit

Yarar, 28 Şubat darbesinin Anadolu sermayesini hazmedemeyen Bizans bakiyesi bir grubun eseri olduğunu vurguladı. Yarar, “Darbeciler, bizi devre dışı bırakıp FETÖ’cülerin önlerini açmayı amaçlıyorlardı. FETÖ’cülere ait şirketlerin yıldızlarını parlatmaya çalışıyorlardı. Başarılı da oldular” ifadelerini kullandı.

10 yıl kaybettik

Haksız ithamlara maruz kaldıklarından yakınan MÜSİAD Kurucu Başkanı Yarar, şunları söyledi: “Derneğimizin önderliğinde Anadolu camiası dünyaya açılıyor, dev yatırımlar yapıyorlardı. Hayatında hiç ihracat yapmamış üyelerim, MÜSİAD’ın planlarını ve programlarını uygulayarak 30 ülkeye ürün satar hale gelmişti. Türkiye’nin 1990’ları çoğunlukla kayıp yıllarıdır. Krizlerin ardı arkası kesilmemiştir. Bunlara bir de 28 Şubat krizi eklenince Türkiye, çok önemli 10 yılını kaybetmiştir.”

Oyuna gelmemeliyiz

Şair Mehmet Akif Ersoy’un “Tarihi ‘tekerrür’ diye tarif ediyorlar, hiç ibret alınsaydı tekerrür eder miydi” sözüne atıf yapan Yarar, “Çok ama çok uyanık olmalıyız. Temkinli şekilde ilerlemeliyiz. Oyuna gelmemeliyiz. Bir ve bütün olmalıyız ki tehditleri bertaraf edelim” uyarılarında bulundu.