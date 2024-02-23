28 şubatçı Özkök yine yaptı yapacağını! 'Aman İsrail zorda kalmasın' çıkışı..

28 Şubatçı Ertuğrul Özkök İHH'yı hedef aldı.

Adeta, "Aman İsrail zorda kalmasın" temennisinde bulunan Özkök, yazısında, "Farkında mısınız, yeni bir 'Mavi Marmara' felaketi ile karşı karşıya kalabiliriz. Hem de tam bu seçim ortamında" dedi.

İHH Başkanı Bülent Yıldırım'ın Gazzeli masumların için başlattığı son yardım kampanyasını hedefe koyan Özkök, İsrail seviciliği yaptığı yazısında, Yıldırım başkanlığındaki İHH'yı hedefe koymasına gerekçe olarak, yardımların gem,yle gönderilme planını gösterdi.

Özkök yazısında şu ifadeleri kullandı:

Dün cep telefonuma bir mesaj düştü… Kırksekiz saat içinde gelen ikinci mesajdı. Belli ki binlerce insana yollanan bir SMS bu… Üzerinde İHH imzası var. Yani İslami Yardım Vakfı… Mesaj aynen şöyleydi: “Abluka kalksın özgürlük filosu Gazze için yeniden yola çıkıyor…” Buraya kadar çok normal. Bir insani yardım hareketi…

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İKİNCİ MESAJA EKLENEN BİR KELİMEYE DİKKAT

Ama hemen arkasından gelen bir kelime var ki… Fena halde canımı sıktı… Şöyle devam ediyordu mesaj:

“GEMİ yazıp 3072’ye SMS göndererek 30 TL katkı yapabilirsiniz…” Bu “GEMİ” kelimesi bana tabii ki Mavi Marmara olayını hatırlattı. Oysa 3 gün önce gönderdikleri ilk mesajda “Gemi” kelimesi yoktu. Belli ki, ikinciye özenle eklenmişti…

GEMİ KELİMESİNİ GÖRÜNCE EYVAH DEDİM YİNE BİR FACİA

“Eyvah” dedim… İkinci bir Mavi Marmara felaketi geliyor. Birincisi resmen büyük bir sorumsuzlukla ve ne olacağı bilinerek yollanmış ve İsrail Ordusu acımasız biçimde müdahale etmişti.