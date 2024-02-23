  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Heykelden başka eser görmeyen Murat’tan nameler! 'TOGG kadar gereksiz bir yatırım yokmuş'

Suuda gelince Atatürkçü, Yunanistan’a gelince Venizelosçu! Beklenmedik Ayasofya kararı!

Elon Musk'tan beklenmedik Türkiye kararı! Sitesine girince her şey ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'son dakika' oyununu açıkladı

2 milyon kişi açlıkla boğuşuyor... Her şey bir torba un için: Dünya insanlığın yok oluşunu seyrediyor Gazze açlıktan ölüyor

Erdoğan ülkeden ayrılır ayrılmaz Mısır'a Sisi'nin yanına gittiler! Türklerin petrolünü çalmak anlaştılar

Morarmaya doymuyor! KAAN ile rezil olan Altaylı yine kafayı çıkardı

Her söylediği çıkıyor! En düşük emekli maaşlarıyla ilgili 'duyum aldım' diyerek yapılacak zammı açıkladı

O sözleri büyük tepki görmüştü! Fatih Erbakan'dan flaş “ittifak” açıklaması! İstanbul ve Ankara adaylarını geri mi çekecekler

MİT ve Emniyetten yurt dışı operasyonu! Sözde sorumlu terörist yaka paça yakalandı
Gündem 28 şubatçı Özkök yine yaptı yapacağını! 'Aman İsrail zorda kalmasın' çıkışı..
Gündem

28 şubatçı Özkök yine yaptı yapacağını! 'Aman İsrail zorda kalmasın' çıkışı..

Yeniakit Publisher
2024-02-23 20:29:00 -
28 şubatçı Özkök yine yaptı yapacağını! 'Aman İsrail zorda kalmasın' çıkışı..

ODA TV yazarı Ertuğrul Özkök, İHH'nın Gazze'ye yardım gemisi göndermesini hedef aldı.

28 Şubatçı Ertuğrul Özkök İHH'yı hedef aldı.

Adeta, "Aman İsrail zorda kalmasın" temennisinde bulunan Özkök, yazısında, "Farkında mısınız, yeni bir 'Mavi Marmara' felaketi ile karşı karşıya kalabiliriz. Hem de tam bu seçim ortamında" dedi.

İHH Başkanı Bülent Yıldırım'ın Gazzeli masumların için başlattığı son yardım kampanyasını hedefe koyan Özkök, İsrail seviciliği yaptığı yazısında, Yıldırım başkanlığındaki İHH'yı hedefe koymasına gerekçe olarak, yardımların gem,yle gönderilme planını gösterdi.

Özkök yazısında şu ifadeleri kullandı:

Dün cep telefonuma bir mesaj düştü… Kırksekiz saat içinde gelen ikinci mesajdı. Belli ki binlerce insana yollanan bir SMS bu… Üzerinde İHH imzası var. Yani İslami Yardım Vakfı… Mesaj aynen şöyleydi: “Abluka kalksın özgürlük filosu Gazze için yeniden yola çıkıyor…” Buraya kadar çok normal. Bir insani yardım hareketi…
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İKİNCİ MESAJA EKLENEN BİR KELİMEYE DİKKAT

Ama hemen arkasından gelen bir kelime var ki… Fena halde canımı sıktı… Şöyle devam ediyordu mesaj:

“GEMİ yazıp 3072’ye SMS göndererek 30 TL katkı yapabilirsiniz…” Bu “GEMİ” kelimesi bana tabii ki Mavi Marmara olayını hatırlattı. Oysa 3 gün önce gönderdikleri ilk mesajda “Gemi” kelimesi yoktu. Belli ki, ikinciye özenle eklenmişti…

GEMİ KELİMESİNİ GÖRÜNCE EYVAH DEDİM YİNE BİR FACİA

“Eyvah” dedim… İkinci bir Mavi Marmara felaketi geliyor. Birincisi resmen büyük bir sorumsuzlukla ve ne olacağı bilinerek yollanmış ve İsrail Ordusu acımasız biçimde müdahale etmişti.

İHH Gazze’ye yönelik yardımlarına ara vermeden devam ediyor
İHH Gazze’ye yönelik yardımlarına ara vermeden devam ediyor

Aktüel

İHH Gazze’ye yönelik yardımlarına ara vermeden devam ediyor

İHH gemileri yaktı! 'Filistin'e gidiyoruz'
İHH gemileri yaktı! 'Filistin'e gidiyoruz'

Gündem

İHH gemileri yaktı! 'Filistin'e gidiyoruz'

Akit Medya’dan İHH’ya destek! Yönetim Kurulu Başkanımız Nuri Karahasanoğlu: Gücümüzü seferber etmeye hazırız
Akit Medya’dan İHH’ya destek! Yönetim Kurulu Başkanımız Nuri Karahasanoğlu: Gücümüzü seferber etmeye hazırız

Gündem

Akit Medya’dan İHH’ya destek! Yönetim Kurulu Başkanımız Nuri Karahasanoğlu: Gücümüzü seferber etmeye hazırız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23