28 Şubat zihniyeti devam ediyor! Bakan Tunç'tan Dilara Çiçek açıklaması

İstanbul'da düzenlenecek Dünya Diş Hekimliği Kongresi'nde görev almak isteyen diş hekimliği öğrencisi Dilara Çiçek’in başvurusunun başörtülü olduğu gerekçesiyle reddedildiği iddiasıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TCK’nın “Nefret ve ayrımcılık” suçunu düzenleyen 122. maddesi uyarınca soruşturma başlatıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını vurgulayarak, "Kadınların inanç, eğitim ve çalışma özgürlüğünü gasp etmek 28 Şubat zihniyetidir. Bu zihniyet eski Türkiye’de kalmıştır. Anayasamıza göre herkes vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Kimse dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz. Temel hak ve özgürlüklerin önünü açtığımız ülkemizde din ve vicdan özgürlüğüne sığmayan bu ayrımcı yaklaşım asla kabul edilemez. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir." dedi.

SKANDAL OLAY!

Üzerinden 27 yıl geçmesine rağmen 28 Şubat zihniyeti hala varlığını sürdürüyor. 28 Şubat zihniyetinden kaynaklı uygulamalar özel sektörde işe alımda kendini gösterebiliyor.

Üniversite öğrencisi Dilara Çiçek başörtüsü sebebiyle yaşadığı mağduriyeti kamuoyuna duyurmuştu. 2024 FDI Dünya Diş Hekimliği Kongresi'nde görev almak için başvuruda bulunan Çiçek, faşist bir uygulamayla karşı karşıya kaldı. Başörtüsü nedeniyle başvurusu reddedilen Çiçek, susmayarak 28 Şubat zihniyetine karşı gösterdiği mücadelesiyle herkese örnek oldu.