28 Şubat kafası dipdiri! Başörtüsü nedeniyle reddettiler!

Diş hekimliği öğrencisi Dilara Çiçek'in 'Diş Hekimliği Kongresi'nde görev alma talebi başörtüsü nedeniyle geri çevrildi.

Üzerinden 27 yıl geçmesine rağmen 28 Şubat zihniyeti hala varlığını sürdürüyor. 28 Şubat zihniyetinden kaynaklı uygulamalar özel sektörde işe alımda kendini gösterebiliyor. Üniversite öğrencisi Dilara Çiçek başörtüsü sebebiyle yaşadığı mağduriyeti 24 TV aracılığıyla kamuoyuna duyurdu. 2024 FDI Dünya Diş Hekimliği Kongresi'nde görev almak için başvuruda bulunan Çiçek, faşist bir uygulamayla karşı karşıya kaldı. Başörtüsü nedeniyle başvurusu reddedilen Çiçek, susmayarak 28 Şubat zihniyetine karşı gösterdiği mücadelesiyle herkese örnek oldu.

28 ŞUBAT BİTTİ, RUHU YAŞIYOR!

1997'de siyasi tarihe kara leke olarak geçen 28 Şubat postmodern darbesi halktan yediği demokrasi tokadı ile tozlu raflarda yerini almasına rağmen günümüzde 28 Şubat zihniyeti bazı kurum ve alanlarda ne yazık ki hala devam ediyor.

Bunun bir örneği 12-15 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek olan 2024 FDI Dünya Diş Hekimliği Kongresi'nde görev almak isteyen öğrenci seçiminde yaşandı.

Yüzlerce diş hekiminin katılacağı kongrede, mesleki gelişmeler değerlendirilecek ve bilimsel çalışmalar ele alınacak. Kongre hazırlıklarını Dünya Diş Hekimliği Federasyonu ve Türk Diş Hekimleri Birliği ortaklaşa yürütüyor. Dev kongre için, özellikle diş hekimliği fakültelerinde eğitim alan gençlerin de desteğine ihtiyaç var. Bu kapsamda kongrede görev almak isteyen öğrencilerin seçilmesi için personel desteği sağlayan bir kurumla anlaşıldı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İngilizce diş hekimliği bölümünde okuyan Dilara Çiçek de form doldurarak kuruma başvuruda bulundu. İşte ne olduysa ondan sonra oldu.

Arkadaşıyla birlikte görüşmeye giden genç kız arkadaşının seçilip kendisinin neden seçilmediğini öğrenince neye uğradığını şaşırdı. Çiçek, 28 Şubat zihniyetini aratmayan bir muamele ile karşı karşıya kaldı. Çiçek'e tesettürlü olduğu için kongrede görev alamayacağı söylendi.

"TESETTÜRLÜ ÇALIŞAN İSTEMİYORLAR"

24 TV'ye konuşan Çiçek, yaşananları şu sözlerle anlattı:

Dünya çapında bir kongre yapılacak. Bizim de Whatsapp öğrenci grubumuza bir mesaj atıldı. Katılmak ister misiniz diye bir form. O formu doldurdum. Arkadaşımla birlikte doldurduk zaten. Telefon geldi. Bir yerleri vardı. Yerlerine çağırdılar yani görüşme olacaktı gelebilir misiniz diye. Ben de gidebileceğimi söyledim tabi ki. Ondan sonra arkadaşımla birlikte o yerlerine gittik, oturduk bize bir form verdiler yine doldurmamız gereken. İngilizce seviyelerimizi sordular. Söyledik hepimiz İngilizce seviyelerimizi, sonra bize haber vereceklerini söylediler. Aradan bir gün filan geçti benim arkadaşımı aradılar. Bana dönüş yapmadılar o gün. Ben de onu aradım işte "Tesettürlü çalışan istemiyorlar"... Bu cümleyi kurdu bana.

Grup içerisinde C1 seviyesinde İngilizcesi olan tek kendisinin olduğunu tesettürü nedeniyle ret cevabını aldığını söyleyen Çiçek, firmanın kendisine direkt olarak "Tesettürlü istemiyoruz" sözünü söylediğini belirtti.

NEFRET SÖYLEMİNE SUSMADI

Yaşadıkları karşısında susmayıp, bu nefret söylemine karşı çıkan cesur genç meseleyi, Dünya Diş Hekimleri Federasyonu'na da taşıdı.

Başkaları da aynı şeyleri yaşamasın ve bu nefret söyleminin sorumluları hak ettiği muameleyi görsün diye yaşadıklarını merkezi İsviçre'de bulunan Federasyon Başkanı Greg Chadwick ve Genel Müdür Enzo Bondioni'ye de ileten genç kız, "Başkalarına yapacakları haksızlıkları engellemek için zaten burada sesimizi çıkartıyoruz. Allah bilir benden başka kaç kişiye yaptılar bu durumu. Geçmişte haksızlığa uğrayanları da temsil ediyorum ki bundan sonra olmaması için bunu yapıyorum. Yoksa kurum gelir kurum geçer. Bu değil olay. Bundan sonra o insan kaynakları gibi işe alacak yerler de buna dikkat edecek. Çünkü bunun bir yaptırımı olduğunu bilmeyen insan her istediğini yapabiliyor" dedi.

İLGİLİ FİRMADAN AKILALMAZ SAVUNMA!

İlgili firmanın açıklaması "bu kadarına pes" dedirtecek cinstendi. 24 TV muhabirinin telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ANT İK Yöneticisi Onur Akkemik, yaşananların yanlış anlaşılmış olabileceğini ileri sürerek, "Onu sadece dil olarak düşünmeyin. Boyuna bakıyor arkadaşlarımız, başka özellikleri de. Dünya kongresi olduğu için. Güzel, görüntüsü düzgün bir kız istiyor. Açık kıyafet giyecek bir kıs istiyor. Ya da yakışıklı bir erkek istiyor" gibi hezeyan dolu ifadeler kullandı.

24 TV ekibi konuyu organizasyonun sorumlusu Türk Diş Hekimleri Birliği'ne de sordu. Başkan Tarık İşmen, kendilerinin böyle bir ayrıma gitmediğini söyledi. İşmen, "Bizim için önemli olan insan olması, duruşunun olması, diş hekimi olması, diş hekimliği öğrencisi olması önemliydi ama talihsiz bir olay bu. Bu işin bir sorumlusu vardır, bu sorumlu mutlaka bizim tarafımızdan gerekli işleme tabii tutulacak" dedi.

Genç öğrencinin eğitimine devam ettiği fakülte de bu ayrımcı, faşist yaklaşımı kınadı. Öğrencileriyle hemen iletişime geçtiğini aktaran Dekan Prof. Dr. İlknur Özcan, "Bu tip olaylar esef verici olaylar, keşke yaşanmasaydı. Tabii ki kınıyorum" dedi.

Anayasanın eşitlik ilkesinin ihlal edildiğini belirten Av. Mehmet Fatih Yaşar, "Hanımefendinin bu temel hakkı mevcuttur. Şirketin sadece başörtülü olduğu gerekçesiyle bu kişiyi istihdam etmekten vazgeçmesi çok açık bir şekilde bu hükmün anayasal temel hakkın ihlal edilmesi anlamına gelmektedir" ifadelerini kullandı.

Av. Iyaz Çimen de "Ayrımcılığa maruz kalan kişilerin kuruma başvurmaları akabinde 2024 yılı için 9 bin 441 TL ile 141 bin 934 TL arasında bir idari para cezası verme durumu söz konusu olabilir" dedi.