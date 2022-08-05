28 Şubat faşizminin zalim paşası 'Mister Bir' ibret olsun!

Yeni Şafak Gazetesi Yazarı Tamer Korkmaz bugünkü 'Bütün yollar, nereye çıkıyor?' başlıklı köşesinde, 28 Şubat'ın zalim mimarı Çevik Bir'in iftira, işkence ve halk düşmanlığı üzerine kurguladığı süreci tüm iğrenç yönleriyle hatırlatan bir yazı kaleme aldı. Yazının ilgili kısımlarında, 28 şubat projesi elinde patlayan Çevik Bir'in Fetullahçı hain örgütün kanatlarının altına nasıl sığındığını da anlattı. İşte o yazı:

28 Şubat Darbesi’nin meşhur generali Çevik Bir, Buca Cezaevi’nden “sağlığı nedeniyle” tahliye edildi.

Bodrum’daki evine giden Bir’in yürümekte dahi zorlanan, çökmüş, tükenmiş görüntüleri medyaya yansıdı.

-Yirmi Beş senede: Nereden nereye?

-Kaderin cilvesidir.

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28 Şubat faşizminin “kudretli” cuntacısı, zalim paşası Mister Bir’in vaziyeti herkese ibret olmalıdır.

Özellikle de bilumum darbeci kafalara!

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Kıssadan hisse…

-Beşer zulmeder, kader adalet eder!

“ESKİ KAŞAR” ASGAPARAS

28 Şubat 1997’deki MGK toplantısından sadece beş gün sonrasında Hürriyet, Milliyet, Sabah, Radikal ve Gözcü gazeteleri…

“Ürperten İrtica Yemini” başlıklı tamamen uydurma haberi ilk sayfalarından vermişlerdi.

Bu “asparagas” haber, Cunta tarafından servis edilmişti.

O mizansen haberde imzası bulunan bir gazeteci; yirmi beş yıl sonra –önceki günkü yazısında– Çevik Bir’in vaziyetine acındırmak için döktürüyordu!

YALAN MADENİ

Şimdi de on yıl önceki bir uydurma haberi hatırlayalım!

ABD&İsrail tandeminin mutemet elemanı Mister Çevik Bir, 28 Şubat Soruşturmasında ilk kez gözaltına alındığında…

Dönemin Star “Gazzetta”sı “Ankara Haber Müdürü” şahsın imzasını taşıyan haberde şöyle deniliyordu:

“Çevik Bir, Emniyet’te seccade istedi. Beş vakit namaz kıldı” (20 Nisan 2012)

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28 Şubat döneminde; dindarlara, namaz kılanlara adeta “kan kusturan” Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Çevik Bir’i, 2012’de sempatik göstermeye yeltenen işte bu üfürük (asparagas) haberi yapan Cevheri Güven’dir!

Yani, günümüzün kaçak FETÖ’cülerinden biri…

Şimdilerde, Youtube kanalından kuyruklu yalanlarla bezenmiş “Kara Propaganda” attırıyor!

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Cevheri adlı mendeburun Locaefendi’si Fetullah, 28 Şubat sürecinde Org.Çevik Bir’e “övgü dolu” bir mektup yazmıştı.

“MUCAINE” İLACI

2012’de kamuoyuna bir tür “Çevik Bir Narkozu” veren bu asparagasın üretimi için Paralel Cevheri üzerinden devreye giren biri vardı:

-Medyada bir dönem “Reklamları Dağıtan Madam” olarak da bilinen Havalı Mucaine!

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2012’de, bir gazetenin Yayın Yönetmeni, bir meslektaşına şöyle diyordu:

“Madam, bizim için ilaç gibidir. Onunla iyi geçinmek zorundayız. Aksi takdirde, reklam falan alamayız!”

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Madam Mucaine’in eniştesi, NATO’nun merkezi olan Brüksel’de vazife yapmıştı!

İBRETLİK BİR HATIRA

7 Mart 1990’da, ABD & NATO’ya bağlı Türkiye’deki Baronsal Gladyo’nun katlettirdiği unutulmaz gazeteci Çetin Emeç’in…

Kız kardeşi Leyla Emeç Tavşanoğlu…

“Muhalif” adlı sitedeki 2 Ağustos 2022 tarihli yazısında Aslı Aydıntaşbaş ile olan bir anısını anlatıyor:

“1995’te Fener Rum Patriği Bartholomeos bir gemi ziyareti düzenlemişti. (…)

Patrik geziye bir grup gazeteci de davet etmişti: Özcan Ercan, Ferai Tınç, Lütfü Tınç, Pınar Türenç ve ben. (…)

Gemimiz Ege sularına açıldı. Uluslararası sularda Yunan gemileriyle karşılandık.

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O sırada öğrendik ki, demirleyeceğimiz Kuşadası Limanında Patrik bizden ayrılacak, başka bir gemiyle Patmos Adası’na devam edecek.

Kuşadası limanına demirledikten bir süre sonra bizim gemide genç bir gazeteci ortaya çıktı: Aslı Aydıntaşbaş...

*

Herkese gayet saygılı davranan bu genç gazeteci, bir süre sonra ortadan kayboldu.

Meğer hanım kızımız, bizleri atlatıp Patrik’in gemisine binmiş.

Bunu başarmak için hangi bağlantıları kurduysa; onu bilemem…

Biz gazeteci grubu olarak bu yapılanı kendimize saygısızlık addettik. Prof. Kriton Curi aracılığıyla Patrik’e bir mesaj yolladık.

Patrik eğer genç gazeteciyi gemisinden indirmez ise geziyi izlemeyi bırakıp İstanbul’a dönecektik.

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Aradan birkaç saat geçti geçmedi, küçük hanım gemiden indi.

İner inmez de pür hiddet üstümüze doğru yürüdü. Bir yandan da barbar bağırıyordu.

Öğrendik ki, hanım kızımız İstanbul’a dönmüş…

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Bu küçük hanım büyüdü: ABD ve Türkiye medyasında kendine bayağı bir yer edindi.

Sonra ismi pek duyulmaz oldu. Şimdi ise bir casusluk davasının başkahramanı olarak gündeme oturdu…”

B’AYDINTAŞBAŞ

Leyla Emeç Tavşanoğlu, yazısında Aslı Aydıntaşbaş’a yaman sualler de yöneltiyor.

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Ocak 2016’da İstanbul’da Joe Biden ile “öz-çekim” yaptıktan sonra “Baydıntaşbaş” diye anmaya başladığımız Aslı…

4 Nisan 1996’daki Fetullah-Bartholomeos görüşmesine aracılık eden iki kişiden biriydi.

Diğeri, şimdilerde mapusta yatan Paralel Alaeddin Kaya’dır.

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Mister Kaya, Vatikan’daki Papa İkinci Jean Paul ziyaretinde (9 Şubat 1998) “Gizli Kardinal” Fetullah’ın yanı başındaydı.

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Finali, yaman bir sualle yapalım:

-Mister Patrik, 15 Temmuz 2016’da ne haltlar karıştırıyordu; darbe girişimi sırasında FETÖ’ye yardım etmiş miydi?