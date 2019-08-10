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28 Şubat davasının 1 numaralı sanığı Karadayı'dan utanmazlık!

Türlü tezgahlarla Müslümanları hedef haline getiren ve mütedeyyin kesimde büyük travmalara neden olan Türk demokrasi tarihinin kara lekesi 28 Şubat darbesinin baş sorumlusu, dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, utanmadan suçsuz olduğunu iddia ederek, “Ölmeden önce aklanmak istiyorum” dedi.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:58
28 Şubat davasının 1 numaralı sanığı Karadayı'dan utanmazlık!

 yeniakit.com.tr  28 Şubat Postmodern Darbesi sırasında Genelkurmay Başkanlığı makamını işgal eden emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, milletin aklıyla dalga geçmeye devam ediyor. Utanmadan hâlâ, “Biz darbe yapmadık, hukuka bağlı kaldık, suçlamalar asılsızdır” edebiyatı yapmayı sürdüren Karadayı, “Ölmeden önce aklanmak istiyorum.” dedi. Müslümanlar üzerinde büyük travmaya neden olan ve tamamen mütedeyyinleri hedef alan 28 Şubat’ın baş sorumlusu, davanın da 1 numaralı sanığı Karadayı, suçsuz bulunmaması durumunda “TSK’nın Türk yargısına kırgın kalacağını” savundu. Ayrıca Karadayı, Yüce Divan'da yargılanmak istediğini belirtmişti.

Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı

Karadayı’nın avukatı Erol Aras, Sözcü’den Saygı Öztürk’e konuştu.

“Aklanmak istiyorum, suçlama ağırıma gidiyor”

İsmail Hakkı Karadayı, 5 gün önce hastaneye kaldırıldı. Binlerce Müslüman’ı ekmeğinden eden, eğitimine mani olan ve postmodern darbenin başını çeken Karadayı’ya bağırsak kanseri teşhisi konuldu. Karadayı’nın avukatı Erol Aras, kendisini yanına çağırarak şunları söylediğini aktardı:

Bana ve arkadaşlarıma yönelik bu haksız suçlama, çok ağrıma gidiyor. Biz kesinlikle hukukun içinde kaldık. Darbe yapmak aklımızın ucundan bile geçmedi. Hükümet, parlamentoda değişti. Biz de emekli olup şanlı geçmişimizi yanımızda taşıyıp evimize çekildik. 20 yıl sonra, olmayan bir darbeyi olmuş sayıp FETÖ'cü polis, hakim/savcıların düzenlediği ve FETÖ'nün en son ve en pespaye kumpaslarının biri olan 28 Şubat davasını yeniden canlandırıp, bana ve 20 arkadaşıma verilen ceza aklın, hukukun, vicdanın dışındadır. Ben, ölmeden önce aklanmak istiyorum. Türk adaletine güveniyorum. Lütfen İstinaf Mahkemesi'ne bir dilekçe ile başvurarak benim ve arkadaşlarımın lekelenmeme hakkı, masumiyet karinesi ve aklanma hakkımızın bir an önce dosyamızın incelenerek teslim edilme talebimi iletiniz. Bu toplum, 1960 ihtilalini, 12 Eylül 1980 ihtilalini ve en son Türk Ordusu'na yönelik 15 Temmuz kanlı kalkışma eylemini yaşadı. Darbenin ne olduğunu, nasıl olduğunu herkes çok iyi bilir. 28 Şubat'ta hiçbir şekilde darbe olmamıştır. Kanunilik prensibi ve evrensel hukuk kuralları işletilerek hakkımız teslim edilsin. 88 yaşındayım, şerefimle bu devletin en üst seviyede rütbesini taşıdım. Bana, TSK'ya, Türk milletine ve Türk hukukuna yapılan bu haksızlık, bu ayıp giderilsin ve üzerimize atılmaya çalışılan bu haksız leke silinsin. Aksi takdirde Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk yargısına kırgın kalacaktır.

28 Şubat: Türkiye Müslümanlarına darbe!

İsmail Hakkı Karadayı, 28 Şubat’ın darbe olmadığını ve hukuka bağlı kaldıklarını savunarak milletin aklıyla dalga geçse de, gerçekler gün gibi ortada duruyor. Müslüman askerlerin ordudan tasfiye edilerek FETÖ’nün takiyye yoluyla TSK’da daha rahat yapılanacağını kestiremeyen ferasetsiz darbeciler, utanmadan suçu başkasına atıp hedef şaşırtmaya çalışıyor. Sözde irtica ile mücadale ederken, Allah diyen herkese kabusu yaşatan darbeciler, şimdi de “aklanmak istiyoruz, darbe yapmadık” edebiyatı yaparak, aynı zamanda yaşlılıklarını da öne sürerek duygu sömürüsü yapıyor.

Müslümanların büyük travma yaşamasına neden olan 28 Şubat sürecinde;

600 bin başörtülü öğrenci okullara ve üniversiteye alınmadı. Katsayı belası nedeniyle 12 milyon 80 bin meslek lisesi öğrencisi istediği üniversitede eğitim göremedi.

1 milyondan fazla devlet memuru Müslüman olduğu için; kademe durdurma, sürgün, lojmandan çıkarma, disiplin soruşturmaları, istifaya zorlanma, memuriyetten çıkarma işlemlerine maruz kaldı.

Diyanet İşleri Başkanlığının Meclis Darbe Komisyonuna gönderdiği rapora göre 1997-2002 yılları arasında 8 yıllık kesintisiz eğitim bahanesiyle 1732 kuran kursu kapatıldı.

İrtica gerekçesiyle 396 Diyanet personeline disiplin cezası verildi, 128’i görevden alındı.

Üst Kurul, sözde irticai yayın yapan 34 kuruluşa 5 bin 903 gün yayın durdurma cezası uyguladı. Eski İçişleri Bakanı Rüştü Kazım Yücelen, 2001 yılında 1309yayın hakkında yasaklama kararı verildiğini bildirmişti. Yücelen ANAP İstanbul Milletvekili Emre Kocaoğlu'nun soru önergesini yanıtlarken yurt içinde basılan yayınlardan 1997 yılında 1235, 1998 yılında 1619, 1999 yılında 1627, 2000 yılında 1565 ve 2001 yılında 1309 adet çeşitli yayın hakkında toplatma kararı verildiğini ifade etmişti.

24 Kasım 1995 genel seçimlerinde 6 milyon 12 bin 450 oyla, halkın yüzde 21.37’sinin oyunu alan Refah Partisi kapatıldı.

Eğitim-Bir-Sen’in rakamlarına göre süreçte Milli Eğitim Bakanlığında 4 bin 625 personel fişlendi.

28 Şubat 1997’den itibaren 569 askeri personel ile 639 sivil memurun görevine son verildi.

1990’dan sonra “irtica” suçlamasıyla verilen YAŞ kararlarıyla TSK’dan atılan personel sayısı 1635.

Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı'nca hazırlanan rapora göre, süreç boyunca devlet kurumlarındaki 2 bin 639 kişi isim ve görev yerleri sıralanarak fişlendi.

1997-2003 tarihleri arasında 33 bin 271 öğretmen, kılık-kıyafet/fişlemeler nedeniyle disiplin soruşturması geçirdi, bunlardan 11 bin 890’ı kılık-kıyafet nedeniyle disiplin cezası aldı.

Yaklaşık 11 bin öğretmen istifa etmek zorunda bırakıldı. 3 bin 527 öğretmenin görevine son verildi. 4625 Milli Eğitim Bakanlığı personeli fişlendi.

İrticai faaliyette bulunduğu gerekçesiyle 21 vakıf kapatıldı.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:58
  1. Ordu
  2. İstanbul
  3. İsmail Hakkı Karadayı
  4. 28 Şubat
  5. 28 Şubat davası
  6. Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı

YORUM YAZ

  • İbrahim Alkılıç İbrahim Alkılıç 24 dk önce
    Maddeci, materyalistkafaya güzel bir örnek teşkil ediyor bu şahısın konuşması.Ölmeden önce aklanmak istiyor.Peki arkadaş ahiret diye bir sıkıntın, derdin var mı? Ahirette nasıl Aklanacak sın. Başınıaçmaya zorladığınız ve açtırdığınız o kızların hakkı ileahirette nasıl uğraşacaksınız? Benim kızımın da başını açtırdınız. Bizleri o günlerde çok üzdünüz çok!Şahsen ben hakkımı helal etmiyorum. Arkadaş O tarafta işin zor; inansanda zor, inanmasanda.
  • LütfiLütfi27 dk önce
    Adam Yüce divanda yargılanmak istiyorum diyor.Utanmazlık bunun neresinde?Hata yaptık Allah affetsin mi deseydi.Yurtdışına da kaçmamış.Yargılayın,suçu varsa cezasını çeksin.
  • MilletMillet31 dk önce
    BU ADAMIN DÖNEMİNDE İKİ TANE GENEL KURMAY BAŞKANI VARDI BİRİSİ SÜS BİBERİ DİĞERİ GERÇEK GEN. KUR. BŞK'. NI İDİ YANİ BİRİNCİ BAŞKAN İKİNCİ BAŞKAN .İKİNCİ BAŞKAN bir DEYYUS GENERAL İDİ . ONU HER KES HATIRLIYOR. ONDAN BAŞKA GENEL KURMAY İKİNCİ BAŞKANINI HATIRLIYOR MUYUZ EL CEVAP HAYIR. PEKİYİ ŞİMDİKİ İKİNCİ BAŞKANI HATIRLAYAN BİLEN VAR MI EL CEVAP HAYIR. O GENERAL TSK YA MEZHEPÇİLİK HİZBİNİ SOKAN VE İSTİHBARAT SINIFI YOK İKEN İSTİHBARAT SINIFI KURUP MAALESEF BU SINIFA TSK İÇİNDEKİ BİR MEZHEP MENSUPLARI İLE DOLDURMUŞTUR. İNSANLAR SORUYOR. FETÖ TSK DA BU KADAR ORGANİZE OLDU DA SİZİN NİYE HABERİNİZ OLMADI DİYE. İŞTE CEVABI BU İSTİHBARAT SUBAYLARINDA DIR. NEYMİŞ BİZ BU DEYYUSLARI AYRI KANATLARDA , ZIT CEPHELERDE ZANNEDERKEN MEĞER ONLAR AYNI SAHİBİN KÖPEKLERİ İMİŞ . ŞİMDİ ÇIKMIŞ BU BASİRETSİZ ADAM NE KONUŞUYOR ACABA .HANGİ GENEL KURMAY BAŞKANININ YAKASINA İKİNCİ BAŞKAN YAPIŞA BİLMİŞ Kİ .MEMLEKETİMİZDE HİZİPÇİ HAİN BİR MUHALEFET PARTİSİNİN GENEL BAŞKANININ DA AYNI MEZHEPTEN OLDUĞUNU VE FETÖ ARGÜMANLARI İLE HAREKET EDİP PENSİLVANYALI SÜMÜKLÜ TARAFINDAN SEVK İDARE EDİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜRSENİZ HER ŞEY TAMAMLANIR
  • AlperAlper31 dk önce
    Madem iktidardakler,İslamcı,Neden hiç bir darbeciye,hotumcuya,hesap sormadı?
  • MahoMaho34 dk önce
    İNNA LİLLAHİ İNNA İLEYHİ RACİUN BÜYÜK HESEP GÜNÜNE SELAM OLSUN CEHENNEMI YARATAN ÂLLAHA HAMDU SENALAR OLSUN ALLAHU EKBER ALLAHU EKBER LAİLAHA İLLALLAH ALLAHU EKBER
  • İdo1 İdo1 34 dk önce
    Merak etmesin ölü yıkayıcı onu çok güzel aklar da öbür tarafta ne yapar bilemem.
  • AHMEDAHMED35 dk önce
    Tabi,tabi bu adam suçsuz. 28 şubat darbesini uzaylıların yaptığını zannediyor.
  • Mikail okuroğlu Mikail okuroğlu 39 dk önce
    Allah cc hepimizi hesaba çekecek o zaman belli olur ak mı kara mı.
  • horozhoroz39 dk önce
    senin yarğıda aklanman hiç bir şey ifade edmez benim olan haklarım zehir zıkkım olsun depesi üzenine öylece kal
  • mlymmlym39 dk önce
    Aklanmak istiyorsan delikanlı gibi her şeyi noktasına virgülüne kadar açıkla Müslümanlardan özür dile helallik iste verirlerse aklanırsın belki.
  • Temel KılıçTemel Kılıç39 dk önce
    En kısa zamânda erliğe tenzîl-i rütbe etdirilerek aklanmasıdır bu zâlimin âhir ömründeki hakkı.
  • ismettismett41 dk önce
    zaten kendine layık hareket etmişsin kara dayı milletin gönlünde kararmışsın aklanamazsın sadece b..k lanırsınşunu yapabilirsin kendim ettim kendim buldum şarkısını dinleyip kendini teselli edebilirsin
  • Abdullah MuratAbdullah Murat43 dk önce
    Biz nasıl aklanacağız din düşmanlarının haddinden gelmedik Şimdiye kadar onların cezasını Kurana göre vermeliydik Allahın hükümlerini getirmeliydik biz bu dünyada aklanabiliyormuyuz şimdi bu şeytanın yolundan gideni şeytanlık yapanı aklayacağız onlar şeytana uyan küfür yasalarını Allahın hükümlerine tercih etmektedir Allahın yolunun bozgunculuğunun cezasi öldürülmeleri el ayak çapraz kesimi veya sürgün edilmeleridir. Tüm müslümanların adaleti Allahın hükümleryile sağlaması zorunludur Allahın hükümlerini istemeyen zaten ona teslim olmuş müslüman değildir
  • klmklm48 dk önce
    Beşerin kanunu seni aklasa ne olacak. Sizin için esas azap hüküm zorluk ölünce başlar. Ve ordakihesab sorgu sual burdakine benzemiyor. hakkımı da helal etmiyom...

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