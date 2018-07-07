28 Şubat davası istinafa taşınıyor

Başörtüsü yasağı, imam hatiplerin kapatılması gibi birçok alanda 24 milyon mağdur oluşturan 28 Şubat dönemine ilişkin davanın gerekçeli kararının açıklanmasıyla, mağdurlar karara itiraz ederek davayı istinaf mahkemesine taşıyor. 28 Şubat postmodern darbesini kabul eden Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 103 sanıktan sadece, dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı ve Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir'in de aralarında bulunduğu 21 sanığın müebbet hapse çarptırılması mağdurları tatmin etmedi. İstinaf sürecine başvuru süresi mahkemenin karar tarihinden itibaren geçerli iken, eğer sanıklara verilen hapis cezaları 15 yılı aşıyor ise otomatik temyize tabi olarak işliyor. Ancak 28 Şubat post-moderndarbesinden mağdur olanlar ve avukatları gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde Bölge Adliye Mahkemelerine başvurarak temyiz haklarını kullanacaklar.

KARAR TATMİN EDİCİ DEĞİL

Davanın mağdur avukatlarından Cüneyt Toraman, mahkemenin “Darbeyi” kabul etmesinden memnun olduklarını ancak tatmin edici bulmadıklarını söyledi. Gerekçeli kararı gazetemiz Akit’e değerlendiren Toraman, müebbet hapis cezası alan 21 sanığın temyiz başvurusu yapmasa bile istinaf mahkemesine gideceğini belirterek, “Başvuru yaptık. Ancak gerekçeli kararın tebliğ edilmesiyle 7 gün içerisinde gerekçeli itiraz hakkımızı kullanacağız. Sadece 21 kişinin değil, tamamının mahkum edilmesi gerekirdi. Biz bunun itirazını yaptık. Dosya içerisinde çok sayıda bilgi, belge, kanıt var. Diğerlerinin de niçin mahkum edilmesi gerektiğini anlatacağız. Bu davada herkes sadece 28 Şubat darbesinin yargılandığı zannediliyor maalesef. Davanın iddianamesi yanlış açıldı, hatalı, eksik açıldı. Sadece Batı Çalışma Grubu (BÇG) hakkında açıldı. Oysa 28 Şubat darbesinin ana maddesi ‘Anayasal düzeni değiştirme’ tamamen veya kısmen işlemez hale getirmeye yönelik bir suç. O süreç içerisinde zaten sistem işlemedi, devlet işlemedi, yasama işlemedi, yargı işlemedi, yürütme işlemedi. Asıl bundan dolayı ceza verilmesi gerekirdi” değerlendirmelerinde bulundu.

MAĞDURU EN FAZLA OLAN DARBE

Bugün FETÖ ile ilgili mücadele ve 15 Temmuz darbesi sonrası yapılan operasyonların 28 Şubat dönemine ilişkin de yürütülmesi gerektiğini aktaran Toraman, “FETÖ’den kimi yargılıyorsak 28 Şubat’ta da aynısının yapılması gerekiyor. 15 Temmuz darbesinde siyasi ayağı, işadamı ayağı, gazeteci medya ayağı STK ayağı var mı? Var. Tüm darbelerde aynı şeyler söz konusu. Dolayısı ile 28 Şubat darbesinin diğer ayaklarına da bir an önce soruşturma yapılmalı. 28 Şubat döneminin 24 milyon mağduru var. Başörtülüler 14 milyon imam hatip lisesi öğrencisi üniversiteye girişleri yasaklandı bu öğrencilerin, 600 bin başörtülü öğrencinin üniversitelerini okuması engellendi, yasaklandı. Ve kamudan yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararıyla birçok kişi atıldı, emekliliğe ayırılmaya zorlandı. 1 milyon kamu görevlisi fişlendi. Dolayısı ile milyonlarca mağdurdan söz ediyoruz bunları kimse görmezden gelemez. Devam eden soruşturma tamamlansın 28 Şubat’ın bütün ayakları hakkında iddianame hazırlanarak dava açılsın” dedi.