28 Şubat dâvâsı 21. Ceza Dairesinde

Türkiye tarihine kara bir leke olarak geçen 28 Şubat döneminin sorumlularının yargılandığı davada, ikinci etap başladı. Dosyanın yeni adresi Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi olarak belirlenirken, Dosya 2019/379 Esas numarasını aldı. Dosyanın mahkemesinin belirlenmesinin ardından ilk belgeyi, dosyanın bir numaralı sanığı, dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı gönderdi.

600 klasör yeniden incelenecek

28 Şubat davası Haziran 2013’de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamenin Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabulü ile başladı. Özel Yetkili Mahkemelerin kapatılmasıyla dosya, yargılamanın devam etmesi için Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesine tevzi edildi. Bu sırada iddianameyi hazırlayan savcı Mustafa Bilgili, Fetullahçı Terör Örgütü, Paralel Devlet yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliğinden tutuklanarak cezaevine konuldu. 103 sanıkla başlayan davada tutuklu sanıklar kısa sürede tahliye edilirken dava yıllarca devam etti. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi Nisan 2018’de kararını açıklayarak, 103 sanıktan aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı ve Genelkurmay ve 2. Başkanı Çevik Bir'in de bulunduğu 21 sanığa müebbet hapis cezası verdi. Ancak bu isimler, yaşları ve sağlık durumları göz önüne alınarak temyiz süresi boyunca hapis yatmayacak. 68 sanık ise beraat etti. Yerel mahkeme 6 ay sonra verdiği kararın gerekçesini açıklarken itiraz süreci de aylar sürdü. Dosya 2019 tarihinde ancak itirazlar ve tebligatları tamamlayarak yeni adresine ulaşabildi.

Daire, adli kontrollü sanıkları tutuklayabilir

28 Şubat sanıklarının itirazı ile 21. Ceza Dairesine giden dosyada, mağdurların gerekçeli karara itirazlarını yer verdiği ve tutuksuz yargılanmalarına yapılan itirazları göz önüne alarak, özellikle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan sanıklar hakkında tutuklama kararı verilebilecek. 21. Ceza Dairesi, Ankara 5. Ağır ceza Mahkemesi’nin vermiş olduğu adli kontrol tedbirlerini kaldırarak tutuklama kararı verir ise, yeni bir karar verene kadar tutuklanan sanıklar cezaevinde tutulacak. 21. Ceza Dairesinin verdiği karar da her ne olursa olsun itiraza tabi olduğundan Yargıtay yolu açık olacak. Yani dosyanın üçüncü etabı da Yargıtay’ın ilgili dairesi olacak. Ancak bundan sonraki aşamanın kaç sene süreceğini ise hukukçular dahi bilemiyor.