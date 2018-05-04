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28 Şubat darbecisi Çetin Doğan, Akşener için imza mı attı?

Balyoz ve 28 Şubat davalarının sanığı olan eski Birinci Ordu Komutanı Emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı için İP Genel Başkanı Meral Akşener için Seçim Kurulu'nda imza verdiği öne sürüldü.

04 Mayıs 2018 Cuma 15:29
28 Şubat darbecisi Çetin Doğan, Akşener için imza mı attı?

Sözcü gazetesinin sorusunu cevaplayan Çetin Doğan;

“Ben herhangi bir imza vermedim, eşim Nilgül Doğan’a refakat etmek için Bodrum İlçe Seçim Kurulu’na gittim. Eşim imza verdi. Ben oradayken İYİ Parti’nin tanıdığım bazı mensuplarıyla sohbet ettim ancak herhangi bir yere imza atmadım. Meral Akşener benim imzama ihtiyaç olmadan kazanacak. Bu konuda bir şüphem olsa imza verirdim. Neden verirdim, çünkü Meral Hanım’ın da seçime girmesi lazım. Demokratik bir ortam içinde seçime girmesi ve kendi seçmeninin de ağırlığını da görmesi ve göstermesi lazımdı. Ben politik mülahazalarla herhangi bir yere ağırlık koyuyormuş gibi görünmek için imza vermedim.” diye konuştu.

Çetin Doğan 28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 15:29
  1. 28 Şubat
  2. Çevik Bir
  3. Meral Akşener

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