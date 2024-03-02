28 Şubat CHP için doğum günüymüş

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Darbecilerin gözde partisi CHP’nin Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Gazi Meclis’te 28 Şubat günü gerçekleştirilen oturumda Türk siyasi tarihine kara leke olarak geçen alçak darbeleri masumlaştırıp kendilerinin mağdur olduğunu öne sürerek benzeri görülmemiş iki yüzlülüğe imza attı. CHP’li Günaydın, Meclis’te yaptığı konuşmada; 28 Şubat’ta mağdur edilen binlerce masum Müslümanın gözyaşlarıyla dalga geçerek banka soyguncusu Deniz Gezmiş’i andı. “Bugün 28 Şubat, postmodern darbesinin üzerinden yirmi yedi yıl geçti ancak 28 Şubat’ın bize anımsattığı başka şeyler var, 28 Şubat’ta Deniz Gezmiş doğmuştu” diyerek başladığı konuşmasında darbelerin asıl mağdur ettiğinin CHP olduğunu iddia eden Günaydın, “Gelelim 1997’ye, 28 Şubat postmodern darbesine. Çok açık söyleyelim: Sokaklarda tankların yürütülmesine de askerlerin demokrasiye ayar vermesine de karşıyız. Kadınların ve erkeklerin ne giyecekleri ancak kendilerinin karar verebilecekleri bir özgürlük alanıdır.” diyerek ikiyüzlülük örneği gösterdi.

411 EL KAOSA KALKTI DİYEN KİMDİ?

Gazi meclisteki gerçekleştirilen oturumda hazır bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Alan, CHP grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’ın sergilediği ikiyüzlülüğe tepki gösterdi. Yüz yıldır milletin mukaddes değerleriyle kavga eden CHP’nin her zaman örtü karşıtı olduğunu ve başörtüsüne özgürlük getiren düzenlemeyi AYM’ye götürerek iptal ettirdiğini hatırlatan Alan, “Anayasa Mahkemesine “411 el kaosa kalktı.” dediğiniz zaman da buna karşı mıydınız? Anayasa Mahkemesine itiraz ettiğiniz zaman da karşı mıydınız?” şeklinde karşılık verdi.

PARTİLERİNİ KAPATAN ALKIŞ

Öte yandan 14- 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinde CHP’nin ortağı olarak mecliste kendilerine yer bulan ve Gökhan Günaydın’ın sözlerini alkışlayan Saadet Partisi milletvekillerine de tepki gösteren Alan, “Saadet de alkışlıyor mu bunu Saadet? Refah Partisini kapatan bir zihniyeti Saadet de alkışlıyor mu şu anda?” ifadelerini kullandı.