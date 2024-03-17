28 Şubat bugünden daha mı iyiydi? Açık açık söyle emir eri Ertuğrul utanma

28 Şubat’ın karanlık kalemi, “Hükümeti ben kurar ben yıkarım” diyen Aydın Doğan’ın eski sağ kolu, Hürriyet’in en rezil dönemlerinde genel yayın yönetmenliğini yürütmüş Ertuğrul Özkök, 28 Şubat sürecinin günümüzden daha iyi olduğunu ima etti.

Operasyonel haber sitesi OdaTV’de yayınlanan yazısında Özkök, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye’de sadece Kürt vatandaşlarımızın ağırlıklı olduğu şehir ve ilçelerin belediyelerine kayyım tayin edilir değil mi…

Evet yüzde 90’ı öyle…

ÇOĞUMUZ SADECE DEM’E OY VEREN ŞEHİRLERDE KAYYIM VAR SANIYOR

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Ama kaçınız şunu biliyor?

Türkiye’nin en Beyaz Türk ilçesi Urla 4 yıldır kayyımla yönetiliyor.

Urla’yı hükümetin tayin ettiği bir kaymakam yönetiyor.

Hem de 4 yıldan beri…

Ne Türkiye’de ne burada tek ses yok…

Çünkü artık hepimiz hükümetin atadığı kayyımları “Yeni normalimiz” olarak kabul ediyoruz.

28 ŞUBAT YÖNETİMİ ERDOĞAN HAKSIZ YERE HAPİSE GİRİNCE KAYYIM MI ATAMIŞTI

Hayır öyle olmamıştı…

Dönemin İstanbul Belediye Başkanı Tayyip Erdoğan, okuduğu bir şiir yüzünden hiçbirimizin içine sindiremediği bir hapis cezasına mahkum edildiğinde 28 Şubat yönetimi oraya kayyım tayin etmemişti.

Ali Müfit Gürtuna Belediye Meclisi’nin 111 oyu ile başkanlık koltuğuna oturmuştu…

Beş Michelin yıldızlı en beyaz Türk ilçesinden son haber bu…

Burada herkesin bildiği bir sır…

Burada halkın yüzde 70 oyla seçtiği bir belediye başkanın koltuğunda 4 yıldan beri hükümetin tayin ettiği bir kayyım oturuyor…

Ne yazık ki birçok Urla’lı, Çeşmeli, Alaçatı’da oturanlar bile bunun farkında değil.

Urla’ya gelenlerin de çok azı biliyor.

DEMOKRAT BİR ÜLKEDE KAYYIMLIK SEÇİM PAZARLIĞI KONUSU OLMAMALI

O yüzden artık şunu öğrendik…

Kayyım sistemi demokratik bir uygulama değildir…

O nedenle kayyım meselesi kimse tarafından bir seçim pazarlığı haline getirilmemeli…

Özellikle de iktidar tarafından…