28 Şubat artıklarından yürüyüş hazırlığı!
Sol Genç adlı oluşum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sokaklara çıkarak dindar insanları hedef alacaklarını ilan etti.
Paylaşımlarında insanları sokağa çıkmaya davet eden grubun kullandığı ifadeler, birer darbeci artığı olduklarını gösterdi.
Sol Genç'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bu çağrı, fiili hilafet rejimine karşı geleceğimiz için birlikte yürüme çağrısıdır." denildi.
İnanları 28 Şubat döneminde hedef alanlarla aynı dili kullanan solcu grup, yürüyüş gerekçelerini şöyle sıraladı: Şeriata, hilafete, karanlığa hayır! Laik, bilimsel ve demokratik eğitim için yürüyoruz.
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