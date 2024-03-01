28 Şubat artıkları öğrencilerini namazda buluşturan eğitimcileri böyle hedefe koydu: Soruşturma açılmalı!

İstanbul Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çekmeköy İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen “Hep Birlikte Huzura” adlı etkinlik kapsamında öğrenciler sabah namazında buluştu.

Namazın ardından etkinliğe katılanlara Çekmeköy Belediyesi tarafından çorba ikramı yapıldı.

28 Şubat artıkları hedef aldı!

28 Şubat'ın yıldönümünde hala namazdan rahatsız olan Birgün, etkinliği bir "skandal" olarak servis etti.

Geçtiğimiz hafta düzenlenen etkinlik, Eğitim Sen'in de gündemine girdi.

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Eğitim Sen tarafından yapılan açıklamada, "Gerici kuşatmaya sessiz kalmayacağız" denildi.

28 Şubat artıkları tarafından yapılan açıklamada, ilgililer hakkında soruşturma açılması istenecek kadar ileri gidildi.