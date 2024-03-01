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Gündem 28 Şubat artıkları öğrencilerini namazda buluşturan eğitimcileri böyle hedefe koydu: Soruşturma açılmalı!
Gündem

28 Şubat artıkları öğrencilerini namazda buluşturan eğitimcileri böyle hedefe koydu: Soruşturma açılmalı!

Yeniakit Publisher
2024-03-01 23:59:00 - 2024-03-02 00:16:51
28 Şubat artıkları öğrencilerini namazda buluşturan eğitimcileri böyle hedefe koydu: Soruşturma açılmalı!

28 Şubat artığı Eğitim Sen'liler, “Hep Birlikte Huzura” adlı etkinlik kapsamında öğrencilerini sabah namazında buluşturan eğitimcileri hedef aldı.

İstanbul Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çekmeköy İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen “Hep Birlikte Huzura” adlı etkinlik kapsamında öğrenciler sabah namazında buluştu.

Namazın ardından etkinliğe katılanlara Çekmeköy Belediyesi tarafından çorba ikramı yapıldı.

28 Şubat artıkları hedef aldı!

28 Şubat'ın yıldönümünde hala namazdan rahatsız olan Birgün, etkinliği bir "skandal" olarak servis etti.

Geçtiğimiz hafta düzenlenen etkinlik, Eğitim Sen'in de gündemine girdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Eğitim Sen tarafından yapılan açıklamada, "Gerici kuşatmaya sessiz kalmayacağız" denildi.

28 Şubat artıkları tarafından yapılan açıklamada, ilgililer hakkında soruşturma açılması istenecek kadar ileri gidildi.

28 Şubat artıkları namazdan rahatsız!
28 Şubat artıkları namazdan rahatsız!

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28 Şubat artıkları namazdan rahatsız!

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