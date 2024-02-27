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Medya 28 Şubat artıkları namazdan rahatsız!
Medya

28 Şubat artıkları namazdan rahatsız!

Yeniakit Publisher
2024-02-27 16:53:00 -
28 Şubat artıkları namazdan rahatsız!

İstanbul Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ÇEDES projesi kapsamında düzenlediği etkinlikler 28 Şubat artıkları tarafından hedefe konuyor.

İstanbul Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çekmeköy İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen “Hep Birlikte Huzura” adlı etkinlik kapsamında öğrenciler sabah namazında buluştu.

Namazın ardından etkinliğe katılanlara Çekmeköy Belediyesi tarafından çorba ikramı yapıldı.

28 Şubat artıkları hedef aldı!

28 Şubat'ın yıldönümünde hala namazdan rahatsız olan Birgün, etkinliği bir "skandal" olarak servis etti.

Birgün haber başlığında, "Öğrencileri sabah namazına götürdüler" ifadesini kullanırken haberin devamında da namaza götürülen öğrencilerin MEB tarafından "hedef" alındığını yazdı.


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