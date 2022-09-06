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Gündem 28 Şubat artıkları Merdan'ın Tele 1'inde buluştu! İmam Hatip okullarını kapatacaklarını açıkladılar..
Gündem

28 Şubat artıkları Merdan'ın Tele 1'inde buluştu! İmam Hatip okullarını kapatacaklarını açıkladılar..

Merdan Yanardağ yönetimindeki Tele 1'de konuşan 28 Şubat artığı Sol Haber yazarı Orhan Gökdemir, haddi aşan ifadelerle İmam Hatip okullarını hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2022-09-06 22:44:00 - 2022-09-06 23:13:21
28 Şubat artıkları Merdan'ın Tele 1'inde buluştu! İmam Hatip okullarını kapatacaklarını açıkladılar..

 Yeniakit.com.tr 

28 Şubat artıkları İslami değerleri hadsiz ifadelerle hedef almayı sürdürüyor.

Tele 1 canlı yayınında konuşan 28 Şubat artığı Sol Haber yazarı Orhan Gökdemir, haddi aşan ifadelerle İmam Hatip okullarını kapatacakları tehdidinde bulundu.

Hadsiz tehdit!

Mustafa Kemal tarafından kurulan Cumhuriyet döneminde, dini eğitim veren medreselerin kapatıldığını, hilafetin de kaldırıldığını söyleyen Gökdemir, 2023 seçimlerinde iktidar olursa dini eğitimi nasıl engelleyeceklerini şu ifadelerle itiraf etti:

Hilafet kaldırılmış, medreseler kapatılmıştı. Çürümüş ne varsa alaşağı edilmişti. Şimdi yine eğitimi dinselleştirdiler, dağa taşa imam hatip yaptılar. Laiklik acımasızdır, militandır. Yıktık yine yıkarız. 2023 seçimleri önümüzde.

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idris/ergul

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