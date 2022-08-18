28 Şubat artığı Eğitim-İş Kur'an kurslarını hedef aldı! 'Eğitimi gericileştirmede vites arttırdılar'

yeniakit.com.tr

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, okul öncesi dini eğitimi eleştirenlere, "Bu eğitim okul öncesi bir nevi kreş olarak da değerlendirilebilir." ifadeleri ile cevap verdi.

İşliyen'in açıklamasını hedef alan 28 Şubat artığı Eğitim-İş Sendikası Başkanı Kadem Özbay, İslami eğitimi "gericilik" olarak itham ettiği konuşmasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da hedefe koydu:

Tepkiler yükselince Cumhurbaşkanı Erdoğan, şimdiye kadar bu konudaki en yoğun konuşmasını yaptı ve "Öğrencilerin dinini, diyanetini öğrenmesinin engellenmesine izin vermeyiz" dedi. Yani AKP, görünür biçimde eğitimi gericileştirmede vites arttırdı.

Haddi aşan ifadeler: Beyin yıkamaktır

Büyük çoğunluğu Müslüman olan Türk toplumunun çocuklarının dini eğitim almasını "beyin yıkama" sözleri ile gündeme getiren azınlığın sesi Özbay, şu hadsiz ifadeleri kullandı:

Sayı saymayı bile ancak boncuklarla öğrenebilecek kadar soyut düşünceden uzak olan 4-6 yaş arasındaki yavrularımıza ölüm, cennet, cehennem gibi soyut kavramları empoze etmek, beyin yıkamaktır. Onların yaşayacağı psikolojik travmaları umursamamaktır.

İktidar tarafından her alanda kullanışlı bir aparat gibi öne sürülen Diyanet’in şimdi eğitimin de tam içine sokulmaya çalışıldığını görüyoruz. Bu karanlık planlara sessiz kalmayacağız. Eğitim sadece öğretmenlerle yapılır ve imamlar öğretmen değildir. Başöğretmenimizin bize emaneti olan yeni nesiller de kimsesiz değil.