28 Ocak 2014: Abdülkerim Zeydan'ın vefatı (Mısırlı hukukçu)
Onlar; yaşadıkları döneme çalışmalarıyla, eserleriyle maddi manevi anlamda damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, Mısırlı hukukçu Abdülkerim Zeydan'ı hayırla yâd ediyoruz.
Abdülkerim Zeydan. 1917 yılında Bağdad’da doğdu. 1950’de Bağdat Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. 1962 yılında Kahire Üniversitesi’nde doktorasını tamamladı. Bağdat Üniversitesi Hukuk ve Edebiyat Fakültelerinde uzun yıllar İslâmî ilimler okuttu ve oradan emekli oldu. Sah’a Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştı.
Zeydan, Mısır ve Iraklı alimlerden ders almış, Din ve İslam Hukuku Fakültelerinde dekanlık görevlerinde bulunmuştu. İslam Hukuku alanındaki müstesna isimlerinden sayılan Zeydan’ın onlarca makale ve kitabı bulunuyor. İslam dünyasının önemli alimlerinden Dr. Abdulkerim Zeydan, Yemen’in Sanaa şehrinde 97 yaşında
vefat etti.