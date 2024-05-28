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Tarih 28 Mayıs 1918: Mehmed Tevfik Azapagiç'in vefatı (Müftü)
Tarih

28 Mayıs 1918: Mehmed Tevfik Azapagiç'in vefatı (Müftü)

Yeniakit Publisher
2024-05-28 05:16:00 - 2024-05-28 05:16:38
28 Mayıs 1918: Mehmed Tevfik Azapagiç'in vefatı (Müftü)

Onlar; yaşadıkları döneme maddi manevi anlamda damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, Müftü Mehmed Tevfik Azapagiç'i hayırla yâd ediyoruz.

Tuzla’da (Bosna-Hersek) doğdu. Babası Osman Bey Tuzla’da Azap Ağa (Azapagić) ailesine mensuptur. Medrese eğitimini Tuzla’da tamamladıktan sonra İstanbul’a gitti. 1862 yılında öğrenimini bitirip Saraybosna’ya döndü ve Saraybosna Rüşdiyesi müdürlüğüne tayin edildi. 1868’de Tuzla kadısı ve Tuzla Rüşdiyesi müdürü oldu. Her iki görevini Bosna-Hersek’in Avusturya-Macaristan işgaline uğradığı zamana kadar sürdürdü (1878).


                                   Tuzla (Bosna-Hersek)

Avusturya-Macaristan Devleti tarafından Tuzla müftülüğüne getirildi. Bu görevde dokuz yılı aşkın bir süre kaldı. 1887’de Saraybosna’da yeni açılan Şeriat Kadılık Okulu (Šerijatska Sudačka Škola) müdürlüğüne tayin edildi. 1893 yılına kadar devam eden bu görevi sırasında okulun kadro ve programının oluşturulmasında önemli katkıları oldu.


                                               Saraybosna

Avusturya-Macaristan Devleti tarafından tayin edilen ilk reîsülulemâ (Diyanet İşleri başkanı) Mustafa Hilmi Efendi Hacıömeroviç’in görevinden ayrılması üzerine 25 Ekim 1893’te reîsülulemâlığa getirildi. Onun döneminde, özellikle Bosna-Hersek’te Mostar müftüsü Ali Fehmi Câbiç’in önderliğinde Bosna-Hersek müslümanlarının din ve eğitim özerkliği için başlatılan çalışmalar olumlu sonuçlar verdi.


Hâfız Hanumina Camii hazîresi (Jalska Dzamija)

1909’da emekliye ayrıldıktan sonra hayatını Tuzla’da geçirdi. Vefatının ardından Hâfız Hanumina Camii hazîresine (Jalska Dzamija) defnedildi. 

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