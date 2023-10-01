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Yaşam 28 kilo külçe altın ele geçirildi
Yaşam

28 kilo külçe altın ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2023-10-01 02:04:00 -
28 kilo külçe altın ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 28 kilo külçe altın ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde araçta gümrük kaçağı 28 kilogram külçe altın ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklama şöyle:

"İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışanları aralıksız devam ediyor.

Bu çalışmalar çerçevesinde 29 Eylül 2023 günü yapılan çalışmalarda Yüksekova ilçemizde durumundan şüphelenilen bir araçta yapılan aramada her biri 1’er kilogram olmak üzere 28 adet 28 kilogram gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen külçe altın ele geçirildi.


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