28 kaçak göçmen yakalandı
Yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 28 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.23 Eylül 2018 Pazar 10:48
Palu ilçesine bağlı Baltaşı köyünde, yol kenarında bekleyen çok sayıda yabancı uyruklu kişi görenler durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Köye gelen İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yaptıkları kontrollerde, İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiklerini ve sahte belgelerle seyahat ettiklerini belirledikleri 28 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni gözaltına aldı.
Avrupa'ya gitmek için yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen kaçak göçmenlerin, sağlık kontrolü ve işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.
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