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28 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı...

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında 28 ilde 57 rütbeli asker hakkında gözaltı kararı verildi.

28 Haziran 2018 Perşembe 13:44
28 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı...

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında 28 ilde 57 rütbeli asker hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilenler arasında 21'i jandarma, 30'u hava, 6'sı kara kuvvetleri personeli, 1 yarbay, 3 binbaşı, 1 yüzbaşı, 8 üsteğmen, 1 teğmen, 32 astsubay ve 11 uzman çavuş bulunuyor.

Batman merkezli 28 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 57 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturması kapsamında 28 ilde 21'i jandarma, 30'u hava, 6'sı kara kuvvetleri personeli, 1 yarbay, 3 binbaşı, 1 yüzbaşı, 8 üsteğmen, 1 teğmen, 32 astsubay ve 11 uzman çavuş hakkında gözaltı kararı verildi.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 13:44
  1. Batman
  2. FETÖ üyesi
  3. rütbeli asker
  4. gözaltı kararı

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