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28 gram eroinle yakalanan 2 kişi tutuklandı

Aydın'da üzerlerinde 28 gram eroin yakalanan 2 kişi tutuklandı.

20 Kasım 2018 Salı 19:00
28 gram eroinle yakalanan 2 kişi tutuklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, üzerlerindeki toplam 28 gram eroinle yakalanıp, gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, H.G. ve M.Y.'nin uyuşturucu sattığını belirleyip, şüphelileri bir süre takibe aldı. Takibin ardından 2 kişiye yönelik bu sabah operasyon düzenlendi. H.G. ve M.Y. evlerinde yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerindeki aramada toplam 28 gram eroin ele geçirildi. 2 şüpheli polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 19:00
  1. 28 gram eroinle yakalanan 2 kişi tutuklandı
  2. Aydın
  3. Nazilli İmamhatip
  4. uyuşturucu operasyonu
  5. Eroin
  6. tutuklama

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