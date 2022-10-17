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Yaşam 28 Ekim okullar tatil mi? 28 Ekim Cuma resmi tatil mi?
Yaşam

28 Ekim okullar tatil mi? 28 Ekim Cuma resmi tatil mi?

Ekim ayının üçüncü haftası başladı. Ekim ayıyla birlikte pek çok kişi '28 Ekim tatil mi?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, 29 Ekim hangi güne denk geliyor?

Yeniakit Publisher
2022-10-17 11:53:00 -
28 Ekim okullar tatil mi? 28 Ekim Cuma resmi tatil mi?

2022 yılının son resmi tatilinin hangi güne denk geleceği merak ediliyor. Peki, bu sene 28 Ekim'de okullar tatil olacak mı? 

28 Ekim okullar tatil mi? 28 Ekim Cuma resmi tatil mi?

Resmi tatillere göz attığımız zaman her yıl Cumhuriyet Bayramı sebebiyle bir buçuk gün resmi tatil olarak geçiriliyor. Bu yıl 29 Ekim, cumartesi gününe denk geliyor. 28 Ekim ise her zamanki gibi yarım gün resmi tatil olarak geçirilecek. Bu sebeple okullar, bankalar, PTT, noterler vs 28 Ekim Cuma günü öğle saatine kadar hizmet verecek. Hastaneler ve eczaneler ise nöbet sistemine göre hizmet verecekler.

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