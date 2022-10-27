Bu yıl Cumhuriyet Bayramı cumartesi gününe denk geliyor. Pek çok kişi ise 28 Ekim’de okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor.

28 Ekim Cuma okullar tatil mi? Yarın okullar kaç ders kaç saat?

Her yıl Cumhuriyet Bayramı’nda 1,5 günlük resmi tatil yapılıyor. Bu yıl Cumhuriyet Bayramı hafta sonuna geliyor. 28 Ekim Cuma günü ise yarım gün resmi tatil olacak. Öğle saatine kadar okullar, eczaneler, bankalar açık olacak. Okulların açılış ve kapanış saatleri farklılık gösterebiliyor. Okullardaki ders saatlerini okul yönetimleri belirliyor. 28 Ekim Cuma günü okulların 13.00’ten sonra kapalı olması bekleniyor.

Resmi tatillerin listesi şöyle:

Yılbaşı

23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı

Ramazan Bayramı

Kurban Bayramı

15 Temmuz Demokraki Bayramı

30 Ağustos Zafer Bayramı

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı arifesi (yarım gün)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı