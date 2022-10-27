28 Ekim Cuma okullar tatil mi? Yarın okullar kaç ders kaç saat?
Cumhuriyet Bayramı sebebiyle 28 Ekim tarihinin resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Peki, yarın okul var mı? Okullar yarın kaça kadar açık?
Bu yıl Cumhuriyet Bayramı cumartesi gününe denk geliyor. Pek çok kişi ise 28 Ekim’de okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor.
28 Ekim Cuma okullar tatil mi? Yarın okullar kaç ders kaç saat?
Her yıl Cumhuriyet Bayramı’nda 1,5 günlük resmi tatil yapılıyor. Bu yıl Cumhuriyet Bayramı hafta sonuna geliyor. 28 Ekim Cuma günü ise yarım gün resmi tatil olacak. Öğle saatine kadar okullar, eczaneler, bankalar açık olacak. Okulların açılış ve kapanış saatleri farklılık gösterebiliyor. Okullardaki ders saatlerini okul yönetimleri belirliyor. 28 Ekim Cuma günü okulların 13.00’ten sonra kapalı olması bekleniyor.
Resmi tatillerin listesi şöyle:
Yılbaşı
23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı
Ramazan Bayramı
Kurban Bayramı
15 Temmuz Demokraki Bayramı
30 Ağustos Zafer Bayramı
28 Ekim Cumhuriyet Bayramı arifesi (yarım gün)
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
Yaşam
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