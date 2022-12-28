28 Aralık 2022: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسٖيمٰيهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصٖي وَالْاَقْدَامِۚ

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

"Günahkârlar simalarından tanınır, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar."

(Rahmân Suresi, 41) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



TEFSİRİ:

Âyette ifade edildiği gibi günahkârlar simalarından tanınacaktır. İşin aslı böyle olmakla beraber, herkes kendi sevap ve günah durumuna göre haşrolunup hesap meydanına getirildikten sonra yargı süreci başlayacak; yüce Allah, bütün kullarının iyilik ve kötülüklerini eksiksiz kusursuz bilmesine rağmen adalet ve şefkatini ortaya koymak, her kulunun nasıl bir âkıbeti hak ettiğini ona da gösterip onaylatmak üzere herkesi ince bir hesaptan, sorgulama ve yargılamadan geçirecektir (ayrıca bk. Hicr 15/92; Kasas 28/78; Sâffât 37/24; Zemahşerî, IV, 53).

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

وعنعبدِاللَّهِبنعمروبنالعاصرضياللَّهعنهما،أنَّرسولاللَّهصَلّىاللهُعَلَيْهِوسَلَّمقال: « أرْبعمِنْكُنَّفِيهِكَانَمُنَافِقاًخَالِصاً . ومنْكَانَتْفِيهخَصلَةٌمِنْهُنَّكانَتْفِيهِخَصْلَةمِنالنِّفاقِحَتَّىيَدَعَهَا : إذااؤُتُمِنَخَان،وإذَاحدَّثَكذَبَ،وَإذاعَاهَدَغَدَر،وَإذاخَاصَمفَجَرَ » متفقُعليه

Abdullah İbni Amr İbni Âs radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Dört huy kimde bulunursa, o adam tam münafık olur.

Bir kimsede bu huylardan biri bulunursa, o huydan vazgeçinceye kadar onda münafığın özelliklerinden biri var demektir.

O dört huya sahip olan kimse:

Kendisine bir şey emanet edilince hiyânet eder.

Konuşunca yalan söyler.

Bir antlaşma yapınca sözünde durmaz.

Düşmanlık yapınca da aşırı gider.”

Kaynak: Buhârî, Îmân 24, Mezâlim 17, Cizye 17; Müslim, Îmân 106.





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Anton Çehov