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İSLAM 28 Aralık 2022: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

28 Aralık 2022: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız günün âyet ve hadisi ile günün sözünü istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2022-12-28 07:59:00 -
28 Aralık 2022: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN

يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسٖيمٰيهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصٖي وَالْاَقْدَامِۚ

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla 

"Günahkârlar simalarından tanınır, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar."

(Rahmân Suresi, 41)                (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

Âyette ifade edildiği gibi günahkârlar simalarından tanınacaktır. İşin aslı böyle olmakla beraber, herkes kendi sevap ve günah durumuna göre haşrolunup hesap meydanına getirildikten sonra yargı süreci başlayacak; yüce Allah, bütün kullarının iyilik ve kötülüklerini eksiksiz kusursuz bilmesine rağmen adalet ve şefkatini ortaya koymak, her kulunun nasıl bir âkıbeti hak ettiğini ona da gösterip onaylatmak üzere herkesi ince bir hesaptan, sorgulama ve yargılamadan geçirecektir (ayrıca bk. Hicr 15/92; Kasas 28/78; Sâffât 37/24; Zemahşerî, IV, 53).

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri 

 

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

وعنعبدِاللَّهِبنعمروبنالعاصرضياللَّهعنهما،أنَّرسولاللَّهصَلّىاللهُعَلَيْهِوسَلَّمقال: « أرْبعمِنْكُنَّفِيهِكَانَمُنَافِقاًخَالِصاً . ومنْكَانَتْفِيهخَصلَةٌمِنْهُنَّكانَتْفِيهِخَصْلَةمِنالنِّفاقِحَتَّىيَدَعَهَا : إذااؤُتُمِنَخَان،وإذَاحدَّثَكذَبَ،وَإذاعَاهَدَغَدَر،وَإذاخَاصَمفَجَرَ » متفقُعليه 

Abdullah İbni Amr İbni Âs radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

Dört huy kimde bulunursa, o adam tam münafık olur.

 Bir kimsede bu huylardan biri bulunursa, o huydan vazgeçinceye kadar onda münafığın özelliklerinden   biri var demektir.

 O dört huya sahip olan kimse:

 Kendisine bir şey emanet edilince hiyânet eder.

 Konuşunca yalan söyler.

 Bir antlaşma yapınca sözünde durmaz.

 Düşmanlık yapınca da aşırı gider.”

 Kaynak: Buhârî, Îmân 24, Mezâlim 17, Cizye 17; Müslim, Îmân 106. 

GÜNÜN SÖZÜ:


                                      Anton Çehov

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Yorumlar

anadolu kartalı

YANİ RABBİMİZ BUYURUYORKİ OGÜN CHP ZİHNİYETLİ OLAN MÜCRİMLER YÜZLERİNDEN TANINACAK PERÇEMLERİNDEN VE AYAKLARINDAN TUTULDUĞU GİBİ TEPE TAKLAK CEHENNEME ATILACAK BU ZALİM KAfir facir münafık ruhlu kefereler
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