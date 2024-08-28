28 Ağustos 2024: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







اَلَمْ تَرَ اَنَّ الْفُلْكَ تَجْرٖي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللّٰهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ اٰيَاتِهٖؕ اِنَّ فٖي ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

"Görmez misin, varlığının kanıtlarından bir kısmını size göstersin diye denizde gemiler Allah’ın lutfuyla nasıl yüzüp gidiyor!



Bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için açık işaretler vardır."



(Lokmân Suresi - 31) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)



"Deniz her gece üç defa yeryüzüne hakim duruma gelir ve her defasında Allah'tan, yeryüzündeki varlıkların üzerine taşmak için izin ister.



Fakat Allah Teala ona engel olur."



Kaynak: Müsned, 1/43



AÇIKLAMASI:



Bu hadiste Allah’ın kullarına olan şefkat ve merhameti seslendirilmiştir. Günahlarından ötürü, başta gök taşları yağdırarak, yer zelzele ile deprenerek, deniz boğarak, Melekler çeşitli semavi ve arazi belalara öncülük ederek Allah’a isyan edenlere karşı hep tetikte durmaktadır.



Ancak Allah sonsuz rahmetiyle özellikle Hz. Muhammed’in ümmetinin toptan helak olmasına izin vermez.







GÜNÜN SÖZÜ:









GÜNÜN KARİKATÜRÜ:









KISSADAN HİSSE:



FIRINCININ HİLESİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?



Köylünün biri, ineklerinin sütünden tereyağı yapardı. Her gün tereyağının bir kilosunu kasabadaki fırıncıya satardı.

Aldığı paranın bir kısmıyla fırıncıdan bir ekmek alır, köyüne dönerdi.

Bir gün fırıncı, köylüye çıkışmaya başladı:

“Ben, sana güvenerek getirdiğin yağları hiç tartmadan aldım. Müşterilerime sattım. Oysaki sen yağları eksik tartıyormuşsun. Seni şikayet edeceğim.”

Köylü, yağları kendisinin tarttığını, hepsinin de bir kilo olduğunu söyledi.

Fırıncı, köylünün o gün getirdiği yağı tarttı, yağ bir kilodan azdı.

Fırıncı, köylüyü mahkemeye verdi.

Fırıncıyı dinleyen yargıç, köylüye dönerek:

“Sen bu adamı aldatıyormuşsun. Tartıda haksızlık yapıyormuşsun, doğru mu?” diye sordu.

Köylü:

“Sayın yargıç; ben fırıncıya her gün bir kilo yağ veririm. Alacağım paranın bir kısmıyla kendisinden bir ekmek alırım. Köydeki terazimin gramları çoktandır kayıp. Ben, gram olarak fırıncının ‘bir kilo’ diye verdiği ekmeği kullanırım. Eğer fırıncının ekmeği bir kilodan azsa, benim yağım da az olur.”

Fırıncı, birden telaşlandı.

Davasından vazgeçmek istedi. Yargıç, kabul etmedi.

Fırına adam gönderdi. Birkaç ekmek getirtip tarttı. Ekmeklerin hepsi bir kilodan azdı.

Köylü davayı kazanmış, fırıncının hilesi ortaya çıkmıştı.