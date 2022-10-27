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İSLAM 27.10.2022 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

27.10.2022 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız günün âyet ve hadisi ile günün sözünü istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2022-10-27 07:05:00 -
27.10.2022 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN


Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla 

"Sizi (özel) bir çamurdan yaratan, sonra ölüm zamanını (ecel) takdir eden ancak O’dur.

 O’nun katında bir ecel daha vardır.

 Siz hâlâ şüphe ediyorsunuz."

 (En'âm Suresi - 2)               (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)   


ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Baba cennetin orta kapısıdır. Dilersen bu kapıyı terk et, dilersen muhafaza et.”

(Tirmizî, Birr, 3)

GÜNÜN SÖZÜ:

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