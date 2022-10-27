27.10.2022 Günün Âyet ve Hadisi
Sizler için hazırladığımız günün âyet ve hadisi ile günün sözünü istifadelerinize sunuyoruz...
VAHYİN DİLİNDEN
Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla
"Sizi (özel) bir çamurdan yaratan, sonra ölüm zamanını (ecel) takdir eden ancak O’dur.
O’nun katında bir ecel daha vardır.
Siz hâlâ şüphe ediyorsunuz."
(En'âm Suresi - 2) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
"Baba cennetin orta kapısıdır. Dilersen bu kapıyı terk et, dilersen muhafaza et.”
(Tirmizî, Birr, 3)