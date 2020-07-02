270 bin işletme e-belgeye geçti

Ocak 2020 itibariyle cirosu 5 milyon lira ve üzerinde olan işletmeler için e-fatura’ya geçişin zorunlu hale gelmesinin ardından, Türkiye genelinde faaliyet gösteren 270 bin civarındaki işletme, e-belge (e-fatura, e-arşiv, e-irsaliye, e-defter) uygulamasına geçti.

Türkiye’nin, e-belge uygulamalarına geçişte önemli başarılara imza attığını belirten Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder, “Türkiye olarak e-belge uygulamalarına Avrupa’dan çok daha sonra girdik, ancak çok hızlı adapte olduk ve çok iyi sonuçlar çıkardık. Bu yılın sonu itibariyle dünyada örnek ülke olarak gösterildiğimiz bir başarıya imza atmış olacağız” dedi.