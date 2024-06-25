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Yerel 27 yıl kesinleşmiş cezası olan firari enselendi
Yerel

27 yıl kesinleşmiş cezası olan firari enselendi

Yeniakit Publisher
2024-06-25 12:11:00 -
27 yıl kesinleşmiş cezası olan firari enselendi

Eskişehir’de 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ve jandarma ekipleri tarafından aranan şahıs yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektif Timleri ile Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu, “Kasten Öldürme, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması” suçlarından 27 yıl 5 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan E.A. yakalandı. İşlemlerinin tamamlanmasını müteakip adli makamlara sevk edilen E.A. tutuklanarak Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi

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