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Dünya 27 ülkeden kritik Ukrayna kararı
Dünya

27 ülkeden kritik Ukrayna kararı

İngiltere, Avrupa ülkeleri ve ABD dahil olmak üzere toplam 27 ülke, Rusya'nın saldırılarına karşı koymaları için Ukrayna'ya daha fazla silah ve yardım göndermeyi kabul etti.

Yeniakit Publisher
2022-02-26 11:54:00 -
27 ülkeden kritik Ukrayna kararı

Birleşik Krallık Savunma Bakanı Ben Wallace'ın, gerçekleştirdiği çevrimiçi konferansa 25 ülke katıldı. NATO temsilcisi dahil katılımcı ülkeler, Ukrayna'ya yardım etme çağrısına uyacağını duyurdu.

Sky News'te yer alan habere göre, ayrıca konferansa katılamayan iki ülke daha destek vereceğini açıkladı. Söz konusu yardımların, mühimmat, tanksavar ve uçaksavar silahlarının yanı sıra, ilaç da içereceği bildiriliyor.

TV kanalı, daha önce Ukrayna silahlı kuvvetlerine yardım etmek için silah göndermeye karşı olan ülkelerin, Rusya'nın saldırısından sonra fikrini değiştirdiğine dikkat çekti.

İşgal kararından sonra şimdi bunu yapmaya karar verdiğini belirtiyor.

Cumartesi günü, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşmenin ardından Ukrayna'ya silah gönderilmesi konusunda anlaştıklarını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın yönetimi de, Ukrayna'ya mali yardım ve yeni silahlar sağlamak için imzaladığı bir kararı yürürlüğe aldı.

Star Gazetesi

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Yorumlar

Emperyalizmin faşist lideri

Hangi çağda yaşıyorsun kuduz ayı...
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ERMAN

İki gün sonra Ukrayna düşerse neyin yardımını yapacaksınız. Sahtekarlık sizde meslek olmuş Euro şarlatanları.
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