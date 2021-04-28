27 Nisan E-Muhtırasının üzerinden 14 yıl geçti, tepkiler dinmedi! Millet muhtıracılara haddini bildirdi

Resul Ekrem Şahan Ankara

Hâlâ her kesimden tepkilerin devam ettiği muhtıra için Yeni Akit’e konuşan AK Parti Erzurum Milletvekili ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Selami Altınok, milletin muhtıracılara hadlerini bildirdiğini söyledi.

Hep müdahale peşinde!

Türkiye’de 1960’lardan itibaren hep bir darbe, sivil iradeye karşı bir müdahale anlayışına sahip bir kesimin türediğine dikkati çeken Altınok, “1960, 1972 ve 1980 ihtilallerini yaşadık. 28 Şubat daha farklı bir yöntemle yapılmaya çalışıldı. Özellikle inançlar üzerinde çok farklı algılar oluşturularak toplumda baskı oluşturulmaya çalışıldı. 28 Şubat sanki biraz da FETÖ’nün önünün açılması için istihbarat örgütleri ile birlikte kurgulanmış gibi görünüyor. 28 Şubat sonrası AK Parti iktidara geldi. 28 Şubat’ta mücadele ettikleri, ezmeye çalıştıkları muhafazakâr mütedeyyin kesimin iktidara gelmiş olmasını ise özellikle dış mihraklar başta olmak üzere, içerdeki darbe heveslileri ve uzantıları hiçbir zaman sindiremedi. Bu hazımsızlığın ilk adımı 27 Nisan muhtırası oldu. 2003’te darbeye teşebbüs etmeden Cumhurbaşkanlığı seçimi bahane edilerek hem AK Parti’ye kapatma davası açıldı hem de 27 Nisan muhtırası verildi. Geçen haftalarda amirallerin darbe imalı bildirisi ile 27 Nisan muhtırası çok farklı değildi. Tek fark şimdikinin emekli kisvesi altında yapılması. 27 Nisan muhtırası milletin iradesinin özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimine yansımaması için yapılmış büyük bir darbe girişimidir. Eşi başörtülü ismin cumhurbaşkanı olmasına karşı çıkılması, 367 garabeti, AK Parti’ye kapatma davası, 27 Nisan muhtırasının yazıya dökülmüş sonuçladırır” dedi.

Hamd olsun def ettik!

Muhtıranın özellikle milletin değerlerine düşman olanların kaleme aldığı bir bildiri olduğunun altını çizen Altınok, “Bu millet, özellikle de AK Parti hükümetleri döneminde kendi iradesine yapılan saldırı ve müdahalelerin hepsine, 15 Temmuz’daki gibi, 27 Nisan’daki gibi, 17-25 Aralık’ta olduğu gibi Allah’a hamd olsun hepsine haddini bildirdi. AK Parti döneminde en önemli başarılardan biri bence ‘hem askeri, hem de sivil kurumsal vesayet makamlarına karşı kazanılan başarıdır” ifadelerini kullandı.

‘Çirkin’ muhtıra geleneği 27 Nisan’da tarihe karışmıştır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 27 Nisan e-muhtırasının, Türkiye’deki “çirkin geleneğin” son halkası denilebilecek bir süreci temsil ettiğini vurguladı. “27 Nisan, muhtıra geleneğinin sona erdirildiği gün olması açısından, Türkiye’nin demokrasi tarihi açısından özel bir gündür” diyen Çelik, “Bir muhtıra teşebbüsü onu kabul ederseniz muhtıra olur, kabul etmediğiniz andan itibaren bir kağıt parçasına döner. O gün ilk defa cumhuriyet tarihi boyunca bir hükümet, muhtırayı kabul etmedi. Bu Türkiye için çok özel bir gündür” dedi. Çelik Ak Parti MKYK toplantı sonrasında yaptığı değerlendirmede ise ABD Başkanı Joe Biden’in sözde ‘soykırım’ ifadesine yönelik, “Biden yaptığı bu açıklamada birden çok şeyi sabote etmiştir. Herhangi bir tarih komisyonuna yaklaşmayan diasporanın tezlerine destek verir bir sonuç doğmuştur. Türkiye ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki diyalogların önünü kesmiştir. Kafkaslardaki normalleşmeye de maalesef büyük bir zarar vermiştir” ifadelerini kullandı