2,7 milyon kişi daha otomatik BES'li olacak

Bu kapsamda, 1 Temmuz’dan itibaren 10-50 çalışanı bulunan özel sektör sisteme katılacak. Bu grupla otomatik BES’e 2 milyon 701 bin 698 çalışan daha dâhil olacak. Sisteme 10 ve daha az çalışanı bulunan özel sektör de 1 Ocak 2019’dan itibaren dâhil edilecek. OKS kapsamında ilk aşamada bin ve üzeri çalışanı olan özel sektör 1 Ocak 2017’de, memurlar (genel ve özel bütçeli idareler) ile 250-bin çalışanı bulunan özel sektör 1 Nisan 2017’de, 100-250 çalışanı bulunan özel sektör kuruluşları da 1 Temmuz 2017 itibarıyla sisteme katılmıştı. Bu yılın ocak ayından itibaren de 1,3 milyon çalışanı olan mahallî idareler, KİT’ler ve 50-100 çalışanı olan özel sektör sisteme dahil olmuştu. Sisteme yeni girecek çalışanlardan da prime esas kazancın yüzde 3’üne karşılık gelen tutarda BES kesintisi yapılacak.