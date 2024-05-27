27 Mayıs Darbesinin 64. yılı

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Eski Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ın idamıyla sonuçlanan 27 Mayıs 1960 darbesi, Türk demokrasi tarihine “kara bir leke” olarak geçti.

Türkiye’yi yeniden milli ve manevi değerlerine kavuşturmak isteyen Adnan Menderes’in, zorla iktidardan indirildiği 27 Mayıs 1960 askeri darbesini lanetle anıyoruz.

Millet iradesinin ayaklar altına alındığı ve demokratik temayüllerin tank paletleri altında ezildiği 27 Mayıs süreci, milletin hafızasında da derin bir üzüntüyle yad ediliyor.

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Seküler cenah ve CHP zihniyeti tarafından ‘devrim’ olarak nitelendirilen 27 Mayıs Darbesi, Türkiye’yi onlarca yıl geriye götürdü ve siyasi tarihine büyük bir trajedi olarak geçti.

Ezanı aslına çevirince...

‘Darbelerin annesi’ olarak anılan 27 Mayıs’ın mağdur ettiği mazlumlar aradan geçen 64 yıla rağmen halk nezdinde büyük bir itibar görürken, darbeyi gerçekleştirenler ise hiçbir zaman itibar görmedi.

Başını Cemal Gürsel’in çektiği darbeciler, iktidarı gasp ederek halkın seçtiği kişileri idama mahkûm etmişti. Ezanı aslına çevirerek CHP zihniyetini hıncını üzerine çeken Menderes, ilahi hitabı aslıyla okutmanın diyetini canıyla ödemişti. Milletin gönlünde sarsılmaz bir yer edinen Menderes ve arkadaşları, dualarda ve niyazlarda hep yer buldu.