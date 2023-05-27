27 Mayıs 1942: Âlim/Mebus Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'ın vefatı

1878 yılında doğan Elmalılı Muhammed Hamdi, Hak Dini Kur’an Dili adlı tefsiriyle tanınan son devir din alimlerindendir. Antalya’nın Elmalı ilçesinde doğmuştur. Aslen Burdur Gölhisar ilçesine bağlı olan Yazır Köyün’den olan babası Nüman Efendi Elmalı Şer’iyye Mahkemesinde başkâtiplik yapmıştır.







Dedeleri Mehmed Bekir Hasan ve Bedreddin Efendiler ilmiye sınıfına mensup olup annesi Fatma Hanım ise Elmalı hocalarından Sarlarlı Mehmet Efendi’nin kızıdır. İlk ve orta öğretiminin yanı sıra hafızlığını Elmalı’da tamamlayan Muhammed Hamdi Yazır, tahsilinde devam etmek üzere dayısı Mustafa Efendi ile birlikte İstanbul’a gitmiş ve Küçük Ayasofya Medresesinde yerleşmiştir.







Beyazıt Camii’ndeki derslerine devam ettiği Kayserili Mahmud Hamdi Efendiden icazet almıştır. Bundan sonra hocası “Büyük Hamdi“ kendisi de “Küçük Hamdi“ namıyla anılmaya başlamış ve yazılarında da bu imzayı kullanmıştır. Soyadı Kanunu Çıkınca babasının köyünün ismi ‘Yazır’ soyadı olarak aldıysa daha çok doğum yerine nispetle ‘Elmalılı’ diye meşhur olmuş Antalya Milletvekilliği ve Vakıflar Bakanlığı da yapmıştır. TBMM’de Türkçe tefsir hazırlatılması kararı alınınca Diyanet İşleri Reisliği bu işi kendisine teklif etmiş Elmalılı teklifi kabul ederek Hak Dini Kur’an Dili adını verdiği eserini vefatından önce bitirmiş ve toplumumuza kazandırmıştır. 27 Mayıs 1942’de İstanbul’da vefat etmiş ve Sahrayı- Cedid Mezarlığına defnedilmiştir.





