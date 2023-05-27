  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Gram gümüş rakamı! Bitcoin, Gümüş: 250 trilyon dolar diyen ekonomist paranın sonu gelecek dedi! Herkes şaştı

Yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kira fiyatlarına ilişkin flaş açıklama

Tarım Kredi’den son dakika açıklaması! Müjdeyi böyle verdiler

Davutoğlu'ndan ittifakı karıştıracak itiraf! Bu teklif ortalığı darma duman edecek

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Ahmet Davutoğlu'na çok sert 'kayyım' cevabı!

Canlı yayında 'pazarlık' sorusu! Destici'den muhalefeti utandıracak cevap

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten euro tavsiyesi! Altını, doları olanlar bunu yapın! Altın fiyatları

Bir partiden daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek kararı

Meteoroloji uyardı, açıkladı! Şok alarmı: Dolu, şimşek, şiddetli yağış, kırkikindi yağmurları geliyor, Türkiye'ye yağabilir

'Gram altın 1250 lira değil' diyen Hatice Kolçak gerçek rakamı açıkladı! Kapalıçarşı'da nutku tutuldu
Tarih 27 Mayıs 1942: Âlim/Mebus Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'ın vefatı
Tarih

27 Mayıs 1942: Âlim/Mebus Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'ın vefatı

Yeniakit Publisher
2023-05-27 05:41:00 -
27 Mayıs 1942: Âlim/Mebus Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'ın vefatı

Onlar; yaşadıkları döneme çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurup iz bırakarak gittiler. Bugün, Âlim/Mebus Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'ı hayırla yâd ediyoruz.

1878 yılında doğan Elmalılı Muhammed Hamdi, Hak Dini Kur’an Dili adlı tefsiriyle tanınan son devir din alimlerindendir. Antalya’nın Elmalı ilçesinde doğmuştur. Aslen Burdur Gölhisar ilçesine bağlı olan Yazır Köyün’den olan babası Nüman Efendi Elmalı Şer’iyye Mahkemesinde başkâtiplik yapmıştır.



Dedeleri Mehmed Bekir Hasan ve Bedreddin Efendiler ilmiye sınıfına mensup olup annesi Fatma Hanım ise Elmalı hocalarından Sarlarlı Mehmet Efendi’nin kızıdır. İlk ve orta öğretiminin yanı sıra hafızlığını Elmalı’da tamamlayan Muhammed Hamdi Yazır, tahsilinde devam etmek üzere dayısı Mustafa Efendi ile birlikte İstanbul’a gitmiş ve Küçük Ayasofya Medresesinde yerleşmiştir.



Beyazıt Camii’ndeki derslerine devam ettiği Kayserili Mahmud Hamdi Efendiden icazet almıştır. Bundan sonra hocası “Büyük Hamdi“ kendisi de “Küçük Hamdi“ namıyla anılmaya başlamış ve yazılarında da bu imzayı kullanmıştır. Soyadı Kanunu Çıkınca babasının köyünün ismi ‘Yazır’ soyadı olarak aldıysa daha çok doğum yerine nispetle ‘Elmalılı’ diye meşhur olmuş Antalya Milletvekilliği ve Vakıflar Bakanlığı da yapmıştır. TBMM’de Türkçe tefsir hazırlatılması kararı alınınca Diyanet İşleri Reisliği bu işi kendisine teklif etmiş Elmalılı teklifi kabul ederek Hak Dini Kur’an Dili adını verdiği eserini vefatından önce bitirmiş ve toplumumuza kazandırmıştır. 27 Mayıs 1942’de İstanbul’da vefat etmiş ve Sahrayı- Cedid Mezarlığına defnedilmiştir.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İbn-i Sina'nın muhteşem önerisi: Şeker hastalığına şifa oluyor, kanı temizliyor, karaciğeri iyileştiriyor! İştah bozan bitki
Kadın - Aile

İbn-i Sina'nın muhteşem önerisi: Şeker hastalığına şifa oluyor, kanı temizliyor, karaciğeri iyileştiriyor! İştah bozan bitki

İbn-i Sina, Tıp Kanunu kitabında yüksek potasyum oranına sahip olan karahindiba bitkisinin şeker hastalığına iyi geldiğini belirtiyor. İşte ..
Abdulkadir Selvi'den bomba
Medya

Abdulkadir Selvi'den bomba "Erdoğan" iddiası! Hiç kimse bunu bilmiyordu

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimlerinden 3 gün önce adaylıktan çekilen Memleket Par..
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten euro tavsiyesi! Altını, doları olanlar bunu yapın! Altın fiyatları
Ekonomi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten euro tavsiyesi! Altını, doları olanlar bunu yapın! Altın fiyatları

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın, euro ve dolar kuruna ilişkin yeni tahminlerde bulundu. Gram altın , ons altındaki geri çekilmenin..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23