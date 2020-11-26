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Yaşam 27 Kasım Cuma namazı İstanbul, Ankara, Bursa, Konya cuma saatleri
Yaşam

27 Kasım Cuma namazı İstanbul, Ankara, Bursa, Konya cuma saatleri

27 Kasım Cuma namazı başta İstanbul, Ankara, Bursa, Konya gibi büyük iller olmak üzere ülke genelinde yarın eda edilecek olan cuma saatleri merak kazandı. 27 Kasım Cuma namazı yarın yurdumuzun dört bir yanında kılınacak. Vatandaşlar bulundukları illerin Diyanet'in belirlediği Cuma namazı saatlerini araştırıyorlar. İşte 27 Kasım Cuma namazı İstanbul, Ankara, Bursa, Konya gibi illerin ve tüm illerin cuma saatleri

Yeniakit Publisher
2020-11-26 22:21:00 -
27 Kasım Cuma namazı İstanbul, Ankara, Bursa, Konya cuma saatleri

Yarın milyonlarca inanan vatandaşımız bir kez daha Cuma namazlarını eda etmek için camilere akın edecek. Peki Cuma namazı saat kaçta kılınacak?

27 Kasım Cuma namazı vakitleri

İSTANBUL: 12:56

ANKARA: 12:43

İZMİR: 13:06

Diyanet il il cuma namazı vakitleri için tıklayın

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

Diyanet ile Cuma namazı kılınışı ve okunacak sureler

Cuma namazı öncelikle dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır.

Camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.

Öncelikle "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekat farzını kılmaya. Uydum hazır olan imama." diye niyet ederiz. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getiririz ve namaza başlarız.

Tekbirden sonra elleri bağlarız ve sessizce Sübhaneke okuruz. Sübhaneke'den sonra bir şey okumayız ve imamı dinleriz.

İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükuya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.
"Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkarız ve ikinci rekata başlarız. Ayağa kalktıktan sonra ellerimizi bağlarız ve hiçbir şey okumadan imamı dinleriz.

İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.
Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata otururuz ve Ettehiyyatü, Allahumme Salli, Allahumme Barik ve Rabbena dualarını okuruz. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüzümüzü sağa çevirir "Es selamu aleyküm ve rahmet'ullah" der selam veririz. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.

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