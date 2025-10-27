  • İSTANBUL
27 Ekim 2025: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

27 Ekim 2025: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
27 Ekim 2025: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız Günün Âyet ve Hadisi ile Günün Sözü, Günün Fotoğrafını istifadelerinize sunuyoruz... (27.10.2025)

VAHYİN DİLİNDEN



(١٠٤) قَدْ جَٓاءَكُمْ بَصَٓائِرُ مِنْ رَبِّكُمْۚ فَمَنْ اَبْصَرَ فَلِنَفْسِهٖۚ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَاؕ وَمَٓا اَنَا۬ عَلَيْكُمْ بِحَفٖيظٍ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

(104) Doğrusu size rabbiniz tarafından basîretler (idrak kabiliyetleri) verilmiştir.
         Artık kim hakkı görürse faydası kendine, kim de görmezse zararı kendinedir.
         (De ki:) “Ben üzerinize bekçi değilim.”

(En'âm Suresi, 6/104)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)  

TEFSİRİ:

Besâir kelimesi “kalbin nuru, kalpte hâsıl olan bilgi ve idrak” anlamına gelen basîretin çoğuludur. Beden gözüyle algılamaya basar, akıl ve zihin melekeleriyle algılamaya da basîret denir. Âyette, Allah tarafından geldiği bildirilen “basîretler”den maksat, hakka davet eden, kurtuluş yolunu gösteren âyetler ve özellikle yukarıda geçen tevhid akîdesinin ispatına dair âyetler ile –Râzî’ye göre– Cenâb-ı Hakk’ın insan fıtratına bahşettiği, küfrü terkedip imana yönelme istidadı yani bilgi ve düşünme melekesidir (XIII, 134). Buna göre Hz. Peygamber’in hakka davetini doğru bir şekilde kavrayan, bununla ilgili delilleri akıl ve düşünme yeteneğini isabetle kullanarak değerlendiren ve bu sayede hidayeti bulan kimse kendine iyilik etmiş; gurur ve kibre kapılarak bunun aksine davranan da kendine kötülük etmiş olur.

Âyetin son cümlesi, Hz. Peygamber’in, bu şekilde basîretsizliği yüzünden helâke doğru gidenleri koruma ve engelleme imkânının bulunmadığını bildirmektedir. Bunun bizzat Hz. Peygamber’in ağzından ifade edilmesi, müfessirlerin çoğunluğuna göre, âyetin başında veya bu son cümlesinden önce Resûlullah’a hitaben “de ki” şeklinde bir zımnî emrin bulunduğunu gösterir.

Elmalılı Hamdi Yazır bu görüşü isabetsiz bularak meâlinde “bekçi” anlamı verilen hafîz kelimesine Allah’ı ifade edecek şekilde mâna verirken (bk. III, 2020), tasavvufî hatta bir ölçüde vahdet-i vücûdcu bir yaklaşımı tercih eden Süleyman Ateş’e göre bazı âyetlerde görülen bu durum “vahyin Hz. Muhammed’in iç benliği ile ilişkisi”nden ileri gelmektedir ve aynı durum, mutasavvıfların “Hak sıfatıyla mevsûf insan” tanımıyla izah edilebilir (bk. III, 216).

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 2 Sayfa: 450-451
 

ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem) 

"Hiçbir Müslüman yoktur ki, içinde günah ve akrabayla münasebeti kesme isteği olmayan bir şeyi Allah'tan istesin de, Allah ona bunu şu üç şekilden birisiyle vermesin:

- Ya hemen o kulun isteği yerine getirilir;
- Yahut Allah kulun isteğini ahirete saklar;
- Ya da dilediğinin dengi bir kötülüğü ondan savuşturur."

Orada bulunanlar dediler: "O halde çok dua edelim!.." Hz. Peygamber buyurdu ki,

"Allah da kabul eder!.."

Kaynak: Ahmed b. Hanbel, Müsned, III/18

GÜNÜN SÖZÜ:


 

GÜNÜN FOTOĞRAFI:

1
