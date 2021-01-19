27. Dönem POMEM sınavı ne zaman yapılacak?

27. Dönem POMEM sınavının tarihi belli oldu. Bugün Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklanan sınav tarihi polis adaylarını meraklandırdı. 27. Dönem POMEM sınav giriş belgesi ne zaman ve nasıl alınır, sınav hangi tarihte uygulanacak?27. dönem POMEM sınavı ne zaman? 2021 polislik sınav tarihleri belli oldu mu?