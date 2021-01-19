27. Dönem POMEM sınavı ne zaman yapılacak?
27. Dönem POMEM sınavının tarihi belli oldu. Bugün Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklanan sınav tarihi polis adaylarını meraklandırdı. 27. Dönem POMEM sınav giriş belgesi ne zaman ve nasıl alınır, sınav hangi tarihte uygulanacak?27. dönem POMEM sınavı ne zaman? 2021 polislik sınav tarihleri belli oldu mu?
27. dönem POMEM sınav tarihleri polislik sınavlarına katılacak olan binlerce aday tarafından araştırılmaya devam ediyor. Polis Akademisi’ne katılarak EGM bünyesinde görev almak isteyen kişiler için ön sağlık kontrolü aşamasına sayılı günler kaldı.
27. Dönem POMEM sınavı ne zaman yapılacak?
27. Dönem POMEM sınavları Ön Sağlık Kontrolü aşamasıyla 15 Şubat 2021 tarihinde başlayacaktır.
Başvuru merkezleri ve tarihleri ilerleyen günlerde Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesi www.pa.edu.tr adresinde açıklanacaktır.
27. Dönem POMEM sınavı sınav giriş yerleri belli oldu mu?
27. Dönem POMEM sınavının giriş belgeleri henüz yayımlanmadı. Polis Akademisi 27. Dönem POMEM sınav yerlerini belirlediğinde haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.