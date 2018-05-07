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27. dönem İzmir Ak Parti milletvekili adayları

Ak Parti İzmir teşkilatında 27. dönem milletvekilliği için aday adayı başvurularının temayül yoklaması yapıldı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 15:43
27. dönem İzmir Ak Parti milletvekili adayları

Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, İzmir'den Ak Parti miletvekili olmak için 200 adayın başvurduğunu açıkladı. Halkapınar Spor Salonu'nda yapılan temayül yoklamasında, teşkilat mensuplarına, " Kimi aday olarak görmek istiyorsunuz?" sorusu soruldu.

Parti teşkilatının farklı kademelerinde görev yapan üyeler, spor salonunda ilçelere ayrılan masalarda oylarını kullandılar.

AK Parti İzmir İl Başkanı Şengül, temayül yoklamasının önemini işaret ederek , "200'e yakın milletvekili aday adayımızın müracaatını aldık, şimdi de teşkilatımızın görüşüne başvuruyoruz." dedi.

TEMAYÜL YOKLAMASI İLK AŞAMA

"Temayül yoklaması ile ilk aşamayı gerçekleştiriyoruz. Sonuçlar alt ve üst komisyona gidecek. Nihayetinde 21'ine kadar aday listemizi netleştireceğiz. Bugün teşkilatımıza görüş sorulması inanılmaz heyecan ve motivasyon sağlıyor. Aday adayları kendilerini tanıtmak için reklam yapıyor. Sinerji oluştu. Çok genç kardeşlerimiz var, 20-25 yaşında olanlar var, toplumun her kesiminden insanlar var. Özellikle gençlerimiz çok cesaretli."

Şengül, sanatçı İbrahim Tatlıses'in milletvekili aday adaylığını da değerlendirerek, "İbrahim Bey daha önce de partimizden 1-2 defa aday adayı oldu, kendisi İzmir'de yaşıyor ve tedavisini devam ettiriyor. Aday adaylarımızdan biri olarak kendisine başarılar diliyoruz." diye konuştu.

 

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 15:43
  1. Aydın
  2. AK Parti İzmir Milletvekili Adayları
  3. 27. dönem ak parti izmir milletvekilleri listesi
  4. 24 haziran 2018 Ak PArti İzmir milletvekili adauy listeleri

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