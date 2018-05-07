27. dönem AK parti İstanbul milletvekili aday listesi

AK Parti'de 24 Nisan'da başlayan aday adaylık müracaatları 2 Mayıs Çarşamba günü sona ermişti. Bu süre içinde AK Parti İstanbul'dan milletvekilliği adayı olmak için 1389 kişi müracaat etti. Türkiye genelinde ise 7 bin 220 kişi AK Parti'den milletvekili adayı olabilmek için müracaatta bulundu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK ) tarafından açıklanan illere göre milletvekili dağılım sayısı İstanbul 88 milletvekilliğin den 9 milletvekili artarak 97 milletvekilliğine çıktı.

Üç seçim bölgesinden oluşan İstanbul 1.bölge 35, 2.bölge 28 ve 3. bölge 35 milletvekili çıkarmış olacak

İstanbul'da bir milletvekil'ne 153 bin 359 kişi düşüyor.

KOMİSYON KARAR VERECEK

Adalet ve Kalkınma Partisin'de 14 genel başkan yardımcısının liderliğinde oluşturulacak komisyonlarda aday adaylarıyla görüşme yapılacak ve ön eleme gerçekleştirilecek

Oluşturulacak komisyonlarda milletvekilleri, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri, bakanlar, kadın ve gençlik kolları başkan yardımcıları, teşkilat başkan yardımcıları, eski bakan ve milletvekilleri yer alacak.

Alt komisyonlar da belirlenen isimler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki üst komisyona sunulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğindeki üst komisyon, çalışmalarını tamamladıktan sonra milletvekili adayları listesi en geç 21 Mayıs'ta Yüksek Seçim Kuruluna teslim edilecek.

İSTANBUL 1. 2. VE 3. SEÇİM BÖLGELERİNİ KAPSYAN İLÇELER

İstanbul 3. Bölge İlçeleri



Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Güngören, Küçükçekmece, Silivri Semtlerinin Bulunduğu Bölge İstanbul 3 No’lu Seçim Bölgesidir. 12 Haziran Genel Seçimlerinde Bu Bölgeden 35 Milletvekili Çıkacaktır.

İstanbul 2. Bölge ilçeleri

Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenler, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu Semtlerinin Bulunduğu Bölge İstanbul 2 No’lu Seçim Bölgesidir. 12 Haziran Genel Seçimlerinde Bu Bölgeden 28 Milletvekili Çıkacaktır.

İstanbul 1. Bölge

Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar Semtlerinin Bulunduğu Bölge İstanbul 1 No’lu Seçim Bölgesidir. 12 Haziran Genel Seçimlerinde Bu Bölgeden 35 Milletvekili Çıkacaktır.