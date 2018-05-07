27. dönem AK parti Ankara milletvekil aday listesi

AK Parti'de 24 Nisan'da başlayan aday adaylık müracaatları 2 Mayıs Çarşamba günü son bulmuştu. Başvurularını gerçekleştiren adayların gözü şimdi açıklanacak olan aday listesinde. Türkiye genelinde ise 7 bin 220 kişi AK Parti'den milletvekili adayı olabilmek için müracaatta bulundu.

Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı, 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Ankara'dan milletvekili adayı olmak için görevinden ayrıldı. Yamalı, istifasını verdikten sonra milletvekili aday adayı olmak için başvuruda bulundu. Yamalı, "AK Parti Ankara olarak kongre dönemlerimizi tamamladıktan sonra yoğun bir şekilde ilk seçim olan yerel seçimlerin hazırlığına başlamıştık. Seçim Koordinasyon Merkezleri ile ilgilide çalışmalarımız devam ediyordu. Ankara teşkilatımız her seçim olduğu gibi bu seçimde de hazır. Hedefimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yüksek bir oyla Cumhurbaşkanı seçtirmek ve 1 Kasım Genel Seçimleri'nin üzerinde bir oyla milletvekilli çıkarmak" ifadelerini kullandı

KARAR KOMİSYONU OLUŞTURULDU

Adalet ve Kalkınma Partisin'de 14 genel başkan yardımcısının liderliğinde oluşturulacak komisyonlarda aday adaylarıyla görüşme yapılacak ve ön eleme gerçekleştirilecek

Oluşturulacak komisyonlarda milletvekilleri, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri, bakanlar, kadın ve gençlik kolları başkan yardımcıları, teşkilat başkan yardımcıları, eski bakan ve milletvekilleri yer alacak.

Alt komisyonlar da belirlenen isimler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki üst komisyona sunulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğindeki üst komisyon, çalışmalarını tamamladıktan sonra milletvekili adayları listesi en geç 21 Mayıs'ta Yüksek Seçim Kuruluna teslim edilecek.