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İSLAM 27 Aralık 2022: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

27 Aralık 2022: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız günün âyet ve hadisi ile günün sözünü istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2022-12-27 08:02:00 -
27 Aralık 2022: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلٖينَ اِلَّا مُبَشِّرٖينَ وَمُنْذِرٖينَۚ فَمَنْ اٰمَنَ وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla 

"Biz peygamberleri ancak müjdeciler ve uyarıcılar olarak göndeririz.

 Kim iman eder ve halini düzeltirse onlara korku yoktur, onlar üzüntü de çekmeyecekler."

(En'am Suresi, 48)                (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

Peygamberler yalnız “müjdeciler ve uyarıcılar olarak” gönderilmiş olup onlara samimiyetle kulak vererek “iman eden ve (böylece) halini düzelten” yani gerek kendilerini gerekse başkalarını ıslah edenler için artık korku kalmayacaktır. “Onlar üzüntü de çekmeyecekler”; çünkü gerçek anlamda güven de sevinç ve mutluluk da Allah yolundadır. Âhirette böyle olacağı gibi, bazı maddî ve geçici sıkıntılara rağmen dünyada da müminler inanmanın, ibadet ve faziletin verdiği sükûn ve güvenle huzur bulurlar. Bu sebeple Allah’ın azabı ancak “zalim toplum”u kapsayacaktır. Dünyadaki herhangi bir musibet müminleri de etkilese bile, onların âhiretteki hayatları imanlarının ve iyi amellerinin kazandıracağı mutluluk ve nimetlerle bezenecektir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 2 Sayfa: 406

 

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

الدُّنْيَامَتَاعٌ،وَخَيْرُمَتاعهَاالمَرْأَةُالصَّالحةُ

“Dünya geçici bir faydadan ibarettir. Onun fayda sağlayan en hayırlı varlığı dindar kadındır.”  

Kaynak: Müslim, Radâ` 64. Ayrıca bk. Nesâî, Nikâh 15; İbni Mâce, Nikâh 5.
 

GÜNÜN SÖZÜ:

2
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Yorumlar

Abdullah Murat

Nisa64 biz peygamberi ancak Allahın izin vermesi ile itaat edilmesinden başka birşey için göndermedik ayeti gerek talak 8 11 de rabbinin ve elçilerinin emirlerine karşı gelenler şeklinde anılması gerek ahzap 36 Allah ve resulu bir hüküm verdiği zaman ayetinde Allahın elçilerini mutlak bir yetki ile kendi hükmüne eşdeğer olarak yetkilendirdiği onları herdaim gözetim ve denetiminde yardımı ile iyi insanlar ve melekleri ile desteklediğini bizlere bildirmekte Bu sebep Elçilerin emirleri Allahın emirlerine boyun eğme açısından denktir. Gerek sakal sarık olsun çocukların 7 yaşına gelince islamın şartı namazın emredilmesi 10 hicri yaşına gelince kılmadığı takdirde cezalandırılması dövülmesi olsun o müslümanlara baş komutan cumhur reisi baş öğretmen konumundaki elçinin Allahın emri düzeyindeki direktifleridir. Bu onunla örneklenmiş ayrıca uyulması zorunlu hükümler ihtiva edene ahlakın düzenin devlet yönetimi ordu komutasını tüm işleri içine alan dinin islamın et tırnak gibi Allahın bölünemez ilan ettiği dinin parçasıdır. Bunu paramparça kılanlar ilkin Allahın hükümlerinin hakimliğini kaldıran sonrasında onu kötü ve uygulanamaz ilan edenler ve sonunda tehlike sayanlar Allaha ve resulüune açık bir savaş açmışlardır Onlar onun yoluna çıkarmak dursun onun yolundan alıkoyanları ve hükümlerini Allahınkinden üstün ve değiştirilemez ilan ederek onu rab edinmekte ve affı söz konusu olmayan şir suçunu işlemektedirler geçen mahkeme tarafındanda ateizm dinsizlik yani şirk kökenli olduğu tasdiklenen part ideolojisini parçaladıkları ve bir araç olarak kullandıkları eğitim devlet ve sözde memur din kurumları ile empoze etmekte halkı afyonlamaktadırlar Bu dini kurum önceleri kasti susarak bu zamanda ise bilerek ve bilmeyerek bu büyük zulme sessizliğin bir garantörü olarak adeta ortak olmakta küfre adaptasyonu temin etmektedir İslam ise haktır batıla monte edilemez onun var oluş sebebi bu batı ile şiddetli mücadelelere Allah adına girmesi içindir büyük mükafatlar ise bu şiddetli mücadelenin ardındadır.

Abdullah

Cenab-ı Allah gani gani rahmet eylesin. Ruhu için El-Fatiha.
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