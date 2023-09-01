26838 Kilometrelik sanal koşu rekoruyla Zafer Ultra Maratonu sınırları aştı

Zafer Ultra Maratonu’nda geçen yılın 295 km'lik ultra maraton ve halk koşusundan farklı olarak, bu sene koşu adımları sanal arenada atıldı. Katılımı Türkiye sınırları dışına taşıyarak, tüm dünyayı kucaklamak adına sanal olarak düzenlenen Zafer Ultra Maratonu’nda koşucular coğrafi sınırları aşarak, dünyanın dört bir yanından katılımcılarla bir araya geldi. 15 Ağustos’ta başlayan sanal koşuda 1365 kişi 26838 km koştu. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. Yılında tamamlanan koşuya dünyanın birçok ülkesinden katılım sağlandı.

Almanya, İtalya, ABD, Avustralya, İsveç, Kazakistan, Azerbaycan, KKTC, Filistin, Hindistan, Montenegro, İran, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, Saraybosna, Makedonya ve Kanada gibi farklı ülkelerden kayıt olan sporcular ve vatandaşlar koşuya katılım göstererek tek yürek atalarımızın yolunda buluştu.

Koşucular dünya neresinde olursa olsun, zaferin izini sürerek, diledikleri mesafeyi koşup, zafer yolunu ve zafer ateşini temsil eden bu adımları uygulama yardımıyla kaydedip Nef Vakfı sistemine yükledi. Böylece dünyanın her noktasından koşucular Zafer Ultra Maratonu’na anlam dolu bir katkı sağladı.

Geçtiğimiz yılın zafer rotası olan Afyon-İzmir rotası, bu yıl da aynı heyecanla sanal ortam üzerinde devam etti. Yaklaşık 295 km'lik bu eşsiz rota, koşucuların yüklediği kilometrelerle adım adım tamamlandı. Her adım, zaferin sembolüne bir tuğla daha ekledi.

Bununla birlikte Nef Vakfı, Büyük Taarruz’un 101. Sene önce Gazi Mustafa Kemal’in komutasında başladığı topraklarda, Afyonkarahisar Stadyumu’nda 100. Yıl 100 km Anı Koşusu düzenledi. Dünyada böyle bir rotada düzenlenen ilk bayrak koşusu olan yarışa, milli mücadelemizi kadın, erkek demeden omuz omuza kazanan milli kahramanlarımızı anmak için kadın koşucular da katıldı. 18 farklı takımın katıldığı koşu bu birlik ve beraberlik duygusunu gözler önüne serdi.

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