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İSLAM 26.12.2020 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

26.12.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2020-12-26 07:54:00 -
26.12.2020 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكُٓوا اَنْ يَقُولُٓوا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ      وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِب۪ينَ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla   

"İnsanlar, denenip sınavdan geçirilmeden, sadece "İman ettik" demekle bırakılacaklarını mı sanıyorlar?"

"Andolsun ki biz, onlardan öncekileri de sınamıştık. Allah, elbette doğru olanları ortaya çıkaracaktır; kezâ O,   yalancıları da mutlaka ortaya çıkaracaktır."

 (Ankebût Suresi, - 2-3)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

Günümüz müslümanları da aynı durumu ağır bir şekilde yaşamaktadırlar; tarihin gelecek dönemlerinde de bu tür tehlikelerle karşı karşıya kalabileceklerdir. Şu halde bu âyetler sadece ilk müslümanları değil, her dönemdeki bütün inançlı insanları, –sadece “inandım” demekle yetinmeyip– kişisel ve toplumsal varlıklarına, değerlerine, hak ve özgürlüklerine, ülkelerine ve bağımsızlıklarına sahip çıkmaya; bu uğurda özveride bulunmaya, zorluklara ve acılara katlanmaya çağırmakta; doğrularla yalancıların, yani gerçekten mümin ve müslüman olanlarla sözde müslümanların bu şekilde ortaya çıkacağını, bunların Allah katındaki değerlerinin de bu imtihandaki başarı derecelerine göre belli olacağını ifade etmektedir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 252-253

 

 ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

“Mü'minin sadakası onu, dünya âfetlerinden, kabir fitnesinden ve kıyamet gününün azabından korur.”

 (Münâvî, II, 362)

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